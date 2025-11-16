Postul Crăciunului 2025 | Sfaturi pentru tineri de la preotul de la Mănăstirea Dumbrava: ,,Să îmbine postul de bucate cu postul de fapte”

Sfaturi pentru tineri de la preotul de la Mănăstirea Dumbrava: ,,Să îmbine postul de bucate cu postul de fapte”

Postul Crăciunului 2025 a început pe data de 15 noiembrie și se încheie în ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie. Acesta are o durată de 40 de zile.

Ziarul Unirea a discutat cu preotul de la Mănăstirea Dumbrava, despre Postul Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, care a explicat că acesta este unul ușor, deoarece după data de 21 noiembrie, de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, va fi și dezlegare la pește de foarte multe ori.

Preotul de la Mănăstirea Dumbrava a explicat că pentru tineri este extrem de important să combine postul de bucate cu cel de fapte deoarece: ,,Pentru tineret este important postul de bucate, dar cel mai mult și cel mai important este postul de fapte, pentru că, vedeți, tinerețile sunt cu „burdăciile” lor, cu tot ce se întâmplă în ziua de astăzi. Noi sperăm ca tinerii să se axeze nu doar pe postul de bucate, ci și pe postul de fapte.

Faptele care sunt: dacă au unele patimi, să încerce, în perioada postului, să renunțe. Sunt atâtea patimi în care tineretul este aruncat, în vârtejurile celui rău. Să încerce să se abțină, să meargă la biserică, să aibă duhovnici cu care să se sfătuiască. Este foarte important ca tineretul să îmbine postul de bucate cu postul de fapte”, a povestit preotul de la Mănăstirea Dumbrava.

Postul Crăciunului în 2025

Anul acesta, Postul Nașterii Domnului începe sâmbătă, 15 noiembrie, și se încheie în Ajunul Crăciunului pe 24 decembrie. Lăsatul Secului are loc anual pe 14 noiembrie, însă dacă această zi cade miercuri sau vineri, postul începe mai devreme, în ziua de 14 noiembrie.

Această perioadă amintește de devotamentul patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, care au postit îndelung, așteptând venirea lui Mesia – Izbăvitorul lumii. Durata de 40 de zile amintește și de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu, Decalogul, scris pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii. Prin acest post, credincioșii se pregătesc să primească Lumina întrupată, Cuvântul lui Dumnezeu născut din Fecioara Maria, aducându-l în inimile lor cu credință și smerenie.

Durata Postului Crăciunului a fost stabilită în anul 1166, la Sinodul de la Constantinopol, ținut sub președinția patriarhului Luca Hrisoveghi.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI