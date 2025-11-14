A început Postul Crăciunului 2025: Când sunt zilele cu dezlegare la pește
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortodocși. Când sunt zilele cu dezlegare la pește în această perioadă specială
Credincioșii ortodocși intră în perioada Postului Nașterii Domnului, care se întinde de vineri, 14 noiembrie, până în ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie.
Timp de 41 de zile, oamenii sunt chemați să practice cumpătarea, rugăciunea, faptele bune și împăcarea cu aproapele, pentru a-și curăța inima înaintea marii sărbători a Nașterii Domnului, potrivit Basilica.ro. Acesta este unul dintre cele patru mari posturi din an respectate de credincioși.
Postul simbolizează perioada în care Fecioara Maria s-a pregătit pentru a-L naște pe Fiul lui Dumnezeu și reprezintă un timp al milosteniei, al rugăciunii și al împăcării. Deși este mai blând decât alte posturi, sâmbăta și duminica există dezlegare la pește, cu excepția primei și ultimei săptămâni.
În plus, anumite sărbători oferă credincioșilor zile suplimentare cu dezlegare la pește:
* Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – 21 noiembrie, vineri
* Sf. Mare Mucenic Ecaterina – 25 noiembrie, miercuri
* Sf. Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria – 2 decembrie, miercuri
* Sf. Mare Mucenic Varvara – 4 decembrie, joi
* Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana – 9 decembrie, marți
* Sf. Cuvios Daniil Sihastrul – 18 decembrie, joi
De asemenea, duminică, 30 noiembrie, va fi sărbătorit hramul Catedralei Naționale, avându-l ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Andrei, patronul spiritual al României. Anul acesta, Nașterea Domnului va fi celebrată joi, 25 decembrie.
