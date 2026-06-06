SC Popești-Leordeni, într-un scandal imens cu promovarea în Liga 2!!! Acuzații de fals în acte, documente antedatate și o decizie de depunctare ascunsă de FRF! Ilfovenii au învins 2-0, în barajul de promovare în Liga 2, pe CSM Unirea Alba Iulia!

SC Popești-Leordeni, scandal imens cu promovarea în Liga 2!!! Acuzații de fals în acte, documente antedatate și o decizie de depunctare ascunsă de FRF, în cazul CSL Ștefăneștii de Jos! Ilfovenii au învins 2-0, în barajul de promovare în Liga 2, pe CSM Unirea Alba Iulia!

Gazeta Sporturilor a publicat un articol care aruncă în aer promovarea în Liga 2 reușită de SC Popești-Leordeni, 2-0 în barajul decisiv cu CSM Unirea Alba Iulia!!

În cele ce urmează vă prezentăm articolul acuzator la adresa grupării CSL Ștefăneștii de Jos, un subiect în care este implicat și SC Popești-Leordeni! Cotidianul amintit susține că barajele sunt în aer și chiar ar fi posibil să se rejoace

Un scandal de proporții amenință să zguduie promovarea în Liga 2 a celor de la CSL Ștefăneștii de Jos. Clubul ilfovean este acuzat că ar fi folosit documente antedatate pentru a demonstra achitarea unor datorii către un fost jucător, în timp ce o decizie de depunctare emisă de Federația Română de Fotbal nu a fost făcută publică pe site-ul oficial al forului.

E scandal imens cu CSL Ștefăneștii de Jos, una dintre cele patru echipe promovate direct în Liga 2 din cele patru serii ale play-off-ului de Liga 3! Motivul? Conducerea clubului este acuzată de fals în acte și folosirea unor documente antedatate.

Federația Română de Fotbal decide interzicerea dreptului de a mai transfera jucători și obligarea la plata datoriilor către un jucător al echipei, însă „uită” să comunice decizia pe site-ul oficial al FRF.

Acte false și documente oficiale antedatate la CSL Ștefăneștii de Jos?

Sunt probleme foarte mari în birourile Federației Române de Fotbal. GSP.ro a intrat în posesia unor informații care pot da peste cap noul sezon de Liga 2. Și asta după ce CSL Ștefăneștii de Jos, una dintre cele patru echipe promovate direct, a fost depunctată și i s-a interzis dreptul de a mai efectua transferuri.

Totul după ce conducerea clubului, sub semnătura președintelui George Daniel Bozieru, l-ar fi păcălit pe jucătorul David-Andrei Dănăilă (20 de ani, fundaș) să semneze documente de plată care ulterior ar fi fost antedatate de către club.

Informațiile sunt că acordul de plată și chitanțele au fost semnate pe 4 iunie, la Băneasa Mall, acolo unde jucătorul a fost convocat de către primarul comunei Ștefăneștii de Jos, Virgiliu Mircea Daniel Gheorghiță.

Acuzații de fals în acte la nou-promovată » Documente antedatate și o decizie de depunctare ascunsă de FRF!

David-Andrei Dănăilă (încercuit, cu numărul 13) a fost convocat la echipele naționale de juniori

CSL Ștefăneștii de Jos, depunctată de FRF! Decizia ascunsă

„Întâlnirea a avut loc într-un centru comercial din nordul Bucureștiului, iar jucătorul a fost forțat și obligat să semneze documente care să justifice plata unor sume de bani la termen. Acesta a primit cinci documente pe care le-a semnat, știind că își pune semnătura pe niște documente false”, susțin surse din anturajul jucătorului.

Totul vine la o zi după ce Comisia de Disciplină a FRF i-a dat dreptate jucătorului David-Andrei Dănăilă, constatând că nu și-a primit la timp restanțele financiare din partea clubului, iar CSL Ștefăneștii de Jos a fost sancționată.

Într-un document semnat și ștampilat de Elena Cochet se arată clar că FRF sancționează „CSL Ștefăneștii de Jos cu interzicerea dreptului de a transfera și/sau legitima jucători (…) și scăderea de puncte (…), respectiv depunctarea cu două puncte pentru perioada 13.05.2026 – 27.05.2026”.

Acuzații de fals în acte la nou-promovată » Documente antedatate și o decizie de depunctare ascunsă de FRF!

Decizia de pe 3 iunie a Comisiei de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal

Cum se apără președintele Bozieru: „Ce susține el e problema lui…”

Contactat de Gazetă, președintele George Daniel Bozieru a răspuns apelurilor, spunând: „M-ați prins la o nuntă. Eu sunt în concediu de săptămâna trecută, iar vineri îmi reiau activitatea în mod normal.”

După ce i-a fost prezentat motivul discuției telefonice, acesta a oferit un punct de vedere:

„Dacă jucătorul susține că a semnat documente antedatate, asta nu îl exonerează de necunoașterea legii. Se poate îndrepta către organele de cercetare penală, pentru că vorbim despre o posibilă infracțiune”, a declarat Bozieru.

Acuzații de fals în acte la nou-promovată » Documente antedatate și o decizie de depunctare ascunsă de FRF!

George Bozieru, în trecut în organigrama lui Dinamo

„Eu nu vreau să comentez și nu vreau să intru într-un conflict cu jucătorul Dănăilă. Dacă a existat o întâlnire cu cineva din conducerea clubului… Nu știu dacă a fost domnul primar. Dar chiar nu știu. Dacă a existat o întâlnire, aceasta a avut loc pentru semnarea unei declarații unice prin care jucătorul să recunoască recuperarea creanțelor din partea clubului”, a mai explicat George Daniel Bozieru.

„Noi am făcut plata către jucător. Ce susține el e problema lui. V-am spus că nu vreau să intru într-un conflict. Au existat întârzieri de plată către acesta, însă și-a primit toți banii. Chiar nu am ce să mai comentez pe marginea acestui subiect”, a închis dialogul.

Jucătorul reclamă falsul: „Date anterioare datei reale a semnării”

Mai mult, decizia prin care CSL Ștefăneștii de Jos a fost sancționată cu două puncte în cadrul ședinței Comisiei de Disciplină nu a fost făcută publică de FRF pe site-ul oficial. În schimb, jucătorul și clubul au primit această informare, care a fost „uitată” la publicare.

În plus, David-Andrei Dănăilă a trimis o notă scrisă Comisiei pe 5 iunie. Acesta solicită:

„Vă solicit, în mod expres, ca Hotărârea Comisiei de Disciplină din data de 03.06.2026 să nu fie modificată și nici revizuită, întrucât acordul de plată și chitanțele care vor fi (sau au fost) prezentate de clubul debitor – purtând datele de 15.05.2026, 18.05.2026 și 29.05.2026 – au fost, în realitate, semnate de subsemnatul abia la data de 04.06.2026, ulterior pronunțării hotărârii de sancționare”.

Dănăilă a mai precizat că „nu sunt de acord cu antedatarea acestor înscrisuri, în sensul în care documentele mi-au fost prezentate spre semnare purtând date anterioare datei reale a semnării”, dar și că:

„Refuz în mod expres să particip la orice formă de încălcare a regulamentelor sportive prin semnarea unor înscrisuri cu o dată care nu corespunde realității faptice, motiv pentru care înțeleg să aduc această împrejurare la cunoștința Comisiei, pentru deplina sa informare”.

Confirm că am încasat sumele menționate în cele trei chitanțe (5.000 lei, 5.000 lei și, respectiv, 2.000 lei – în cuantum total de 12.000 lei); precizez însă că plata efectivă s-a realizat integral la data de 04.06.2026, astfel cum am arătat și verbal în fața Onoratei Comisii

David-Andrei Dănăilă, fost jucător CSL Ștefăneștii de Jos

„El e un frustrat! N-are echipă de șase-șapte luni”

Președintele George Daniel Bozieru a revenit după ce a văzut documentul trimis Comisiei de către fostul jucător.

„Eu cred că este vorba doar despre răutate. Domnule, el a scris un document cu mâna lui, pe care l-a semnat pe 4 iunie, în care spune clar că a primit întreaga sumă în condițiile și la termenul stabilit prin acordul de plată. Despre ce vorbim?”, a declarat Bozieru.

„A scris și a semnat cu mâna lui. Plata s-a făcut în termenul prevăzut de lege. Nu există datorii către niciun jucător și îmi doresc să nu mai existe niciodată. El este frustrat că, la 20 de ani, nu are echipă de șase-șapte luni și are mult prea mult timp liber!”, a mai spus acesta.

Acuzații de fals în acte la nou-promovată » Documente antedatate și o decizie de depunctare ascunsă de FRF!

Nota semnată de David-Andrei Dănăilă, conform celor de la CSL Ștefăneștii de Jos

În încheiere, Bozieru a afirmat: „Din punctul nostru de vedere, este un subiect închis și vom vedea pe 17 iunie ce decizie va lua Comisia de Disciplină. Noi sperăm și sunt sigur că nu vom fi depunctați și vom rămâne în Liga 2, pentru că am promovat pe teren. Dacă, ipotetic, depunctarea va rămâne în vigoare, vom vedea ce se va întâmpla. S-ar putea rejuca toate barajele.”

Popești-Leordeni s-a implicat în speță, dar între timp a promovat

Dacă Comisia de Disciplină va menține depunctarea de două puncte, CSL Ștefăneștii de Jos nu ar mai promova direct, iar locul ei ar urma să fie luat de Popești-Leordeni, care astăzi și-a asigurat promovarea prin intermediul barajului, după 2-0 cu CSM Unirea Alba Iulia.

Mai departe, barajul ar avea loc din nou, cu Ștefăneștii de Jos în locul celor de la Popești-Leordeni.

Acesta este motivul pentru care reprezentanții clubului Popești-Leordeni au intervenit în disputa dintre CSL Ștefăneștii de Jos și David-Andrei Dănăilă. Aceștia au transmis un memoriu de trei pagini Federației Române de Fotbal.

Printre cele mai importante solicitări ale clubului:

„Subscrisa cunoaște întreaga situație de fapt referitoare la sancțiunea de depunctare deja adoptată, precum și contextul în care jucătorul Dănăilă David-Andrei a semnat documentele de confirmare a încasării drepturilor bănești.

Precizăm că, în legătură cu faptele de mai sus, a fost formulată plângere penală privind infracțiunile săvârșite, transmisă prin canalele electronice de comunicare ale parchetului competent. La acest moment nu deținem încă numărul de înregistrare, urmând a-l comunica Onoratei Comisii de îndată ce ne va fi atribuit.

Subliniem că este esențial ca, prin valorificarea unor înscrisuri ce nu corespund realității faptice, să nu se ajungă la săvârșirea ori perpetuarea altor fapte de natură penală și nici la încălcarea regulamentelor sportive, motiv pentru care solicităm Onoratei Comisii să dea dovadă de maximă prudență în aprecierea documentelor depuse de clubul debitor”.

Amintim că toate rezultatele și clasamentele trebuie omologate în Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal. Practic, situația privind a cincea promovată este în acest moment în aer!

Sursa: Gazeta Sporturilor, Foto: Lucian Danciu (Popești-Leordeni)

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