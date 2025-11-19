Polițiștii locali vor putea înregistra audio-video cu dispozitivele bodycam. Proiectul a fost adoptat de Senat

Polițiștii locali vor putea înregistra audio-video cu dispoziivele bodycam. Proiectul a trecut de Senat

A fost adoptat miercuri, 19 noiembrie, în Senat, proiectul de lege prin care polițiștii locali sunt autorizați să efectueze înregistrări audio-video prin dispozitive de tip bodycam în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Propunerea legislativă, în cazul căreia decide Camera Deputaților, a fost adoptată cu voturile a 112 senatori. Doi au votat împotrivă, iar patru s-au abținut.

,,(…) Polițiștii locali care au în dotare înregistratoarele audio-video portabile de tip Body Worn Camera au obligația să le utilizeze pentru înregistrarea de acțiuni desfășurate în locuri publice, în limitele competențelor stabilite de lege, fără consimțământul persoanelor vizate”, prevede documentul adoptat.

Polițiștii locali vor avea dreptul să înregistreze, fără a solicita acordul persoanelor vizate, intervențiile prin care legitimează și verifică identitatea celor care încalcă legea sau asupra cărora există indicii că au comis o faptă ilegală.

De asemenea, vor putea fi înregistrate situațiile în care o persoană este condusă la sediul Poliției Locale deoarece reprezintă un pericol pentru integritatea corporală, sănătatea ori viața altor persoane, precum și cazurile în care sunt vizate persoane suspectate de fapte ilegale, a căror identitate nu poate fi stabilită conform legii.

În plus, polițiștii locali vor putea folosi înregistrări video în timpul acțiunilor de descurajare a celor care perturbă ordinea și liniștea publică, în timpul controalelor preventive asupra persoanelor sau bagajelor, precum și în situațiile care impun folosirea armamentului în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Ce mai pot înregistra polițiștii locali

Înregistrările cu dispozitive bodycam vor putea fi făcute de polițiștii locali şi pe durata constatării unor contravenții în domeniile:

nerespectării legislației privind regimul de deținere a câinilor periculoși sau agresivi,

nerespectării normelor legale privind conviețuirea socială,

încălcării normelor legale privind oprirea, staționarea, parcarea şi accesul interzis autovehiculelor, cu dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staționate neregulamentar,

încălcării normelor legale privind masa maximă admisă a autovehiculelor şi accesul pe anumite sectoare de drum,

încălcării normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede, trotinete electrice şi vehicule cu tracțiune animală.

