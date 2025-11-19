Legea care ar fi obligat primarii, miniștrii și parlamentarii să-și publice CV-ul, blocată în Parlament. Amenzile de 10.000 de lei nu se aplică deocamdată

Un proiect de lege care ar fi impus tuturor celor aflați în funcții publice, de la primari și consilieri locali până la miniștri și parlamentari, să își afișeze CV-urile detaliate pe site-urile instituțiilor este blocat în Parlament, după ce a fost respins în Senat și tergiversat în Camera Deputaților.

Inițiativa își propunea să aducă un plus de transparență în administrația românească, oferind cetățenilor acces ușor la informații despre pregătirea și cariera oficialilor.

Proiectul, depus de deputatul PNL Gigel Știrbu, stipula că fiecare demnitar are obligația de a încărca un CV complet și actualizat în cel mult 30 de zile de la preluarea mandatului. Dacă această condiție nu ar fi fost respectată, persoana în cauză ar fi riscat o amendă de 10.000 de lei.

Scopul declarat era acela de a clarifica traseul profesional al celor care iau decizii în numele publicului și de a permite o evaluare transparentă a competențelor lor.

Deși Comisia pentru administrație publică a dat raport favorabil, iar comisiile juridică și de comunicații au emis avize pozitive, proiectul a întâmpinat opoziție în Comisia pentru drepturile omului, care a dat aviz negativ.

În septembrie, inițiativa a fost retrimisă pentru un raport suplimentar la Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, însă termenul pentru finalizarea documentului ( 14 octombrie 2025) a trecut fără nicio explicație oficială.

În acest moment, proiectul continuă să circule între comisii, fără un calendar clar pentru votul final. Blocajul legislativ apare într-un context mai larg al scăderii nivelului de transparență instituțională, după ce Curtea Constituțională a decis eliminarea obligativității pentru demnitari de a publica declarațiile de avere.

Hotărârea CCR a stârnit reacții critice din partea societății civile, iar întârzierea noii inițiative nu face decât să adâncească îngrijorările legate de accesul publicului la informații esențiale despre cei aflați în funcții de conducere.

