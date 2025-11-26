VIDEO | Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați

Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați

Sute de haine ,,de firmă” parfumuri, detergent și mii de petarde au fost ridicate de polițiști în urma unor descinderi care au avut loc în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați. Ancheta, coordonată de IPJ Alba, în urma perchezițiilor efectuate, a scos la iveală produse contrafăcute și articole pirotehnice, cu un prejudiciu de sute de mii de lei.

IPJ Alba a transmis că, la data de 25 noiembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au efectuat 27 de percheziții domiciliare, în județele Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați, la persoane bănuite de săvârșirea infracțiunii de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

Din cercetări a reieșit că mai multe persoane ar fi oferit spre vânzare obiecte de îmbrăcăminte, detergenți, parfumuri și produse pirotehnice.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile persoanelor, au fost identificate 425 de obiecte de îmbrăcăminte și parfumuri, de 19.800 de lei, purtând însemnele unor celebre mărci, susceptibile a fi contrafăcute, 221 de litri de detergent lichid susceptibil a fi contrafăcut de 1.500 lei și 3.001 bucăți de produse pirotehnice. Acestea au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigații Criminale Alba, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba și Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj, precum și de sprijinul polițiștilor din județele Cluj, Mureș, Prahova și Galați.

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele bănuite beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.

Cercetările sunt continuate.

