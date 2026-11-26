Plafonarea adaosului comercial, prelungită până în iunie 2027: Ministrul Agriculturii vrea să extindă măsura și la alte produse românești
Plafonarea adaosului comercial, prelungită până în iunie 2027: Ministrul Agriculturii vrea să extindă măsura și la alte produse românești
Guvernul a decis prelungirea cu încă șase luni a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, măsura urmând să fie aplicată până la 30 iunie 2027. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță însă că intervenția ar putea fi extinsă și la alte produse autohtone, după o analiză realizată împreună cu Consiliul Concurenței.
Potrivit ministrului, decizia urmărește protejarea puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii, dar și sprijinirea producătorilor locali, în contextul în care, susține acesta, produsele românești ar fi comercializate în unele lanțuri de magazine cu adaosuri comerciale mult mai mari decât cele aplicate produselor similare din import.
Florin Barbu afirmă că adaosul comercial aplicat unor produse autohtone ar ajunge la 100%, în timp ce pentru mărfurile provenite din import ar fi de numai 18-20%. Ministrul consideră că aceste diferențe trebuie verificate și anunță că va solicita Consiliului Concurenței o analiză a practicilor comerciale din sectorul de retail.
„Nu ne dorim ca atunci când se realizează prețul la raft produsele românești să aibă adaos comercial de 100%, iar cele care vin din import doar 18% sau 20%”, a transmis oficialul.
Ministrul vrea să ducă plafonarea dincolo de alimentele de bază
În prezent, măsura vizează o serie de produse esențiale din coșul de consum, printre care pâinea, telemeaua, iaurtul, făina albă, ouăle, carnea de pui și de porc, precum și cartofii albi.
Ministrul Agriculturii nu exclude extinderea listei, în special pentru alte produse obținute de fermierii români. O eventuală decizie va fi luată după evaluarea impactului și verificarea diferențelor de adaos comercial practicate de comercianți.
Florin Barbu invocă și evoluția inflației pentru a justifica menținerea mecanismului. Acesta a amintit că, înainte de introducerea plafonării, în iunie 2023, inflația generală era de 10%, în timp ce inflația la produsele agroalimentare ajunsese la 17%.
Prin prelungirea măsurii până la 30 iunie 2027, Guvernul mizează pe limitarea presiunii asupra prețurilor alimentelor de bază. Rămâne însă de văzut dacă analiza anunțată de ministrul Agriculturii va conduce și la extinderea plafonării asupra altor produse românești.
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