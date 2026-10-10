Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate, în vizorul polițiștilor: Amenzi de aproape 17.000 de lei și 12 permise de conducere reținute

Pietonii indisciplinați și șoferii care nu le acordă prioritate au fost luați în vizor de polițiștii din Alba. Oamenii legii au dat amenzi de aproape 17.000 de lei și au reținut 12 permise de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 octombrie 2026, în intervalul orar 08.00 – 20.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au organizat o acțiune, pe raza municipiului, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv combaterea neacordării de trecere pietonilor, neacordării de trecere vehiculelor și indisciplinei pietonale.

Au fost constatate 96 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 16.867 de lei. De asemenea, au fost reținute 12 permise de conducere și au fost retrase 5 certificate de înmatriculare.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare.

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