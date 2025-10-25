Peste 11 milioane de euro pentru noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș: Indicatorii tehnico-economici ai investiției, la aprobare în Consiliul Local

Peste 11 milioane de euro pentru noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice de la Partoș

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare din 30 octombrie 2025 a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza Proiect tehnic) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții: ”Realizarea infrastructură pentru de dezvoltare sistem de transport public local/zonal de călători” – Municipiul Alba Iulia.

Este vorba de noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice din Partoș.

Valoarea totală a investiției este de 58.566.518,23 lei, inclusiv TVA, ceea ce reprezintă peste 11 milioane de euro, inclusiv TVA.

Proiectul urmează să se depună pentru finanțare in cadrul Apelului PRC/667/PRC_P4/OP2/RSO2.8/PRC_A22, în baza

Ghidului solictitantului Acțiunea 4.1 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane si Zone Funcționale Urbane) – Apel 2, unde este finanțabil in limita valorii eligibile de 9.078.837 euro,

respectiv 45.191.544,35 lei, inclusiv TVA.

Administrația locală din Alba Iulia își propune realizarea unei autobaze pentru autobuze și microbuze electrice. Se propune realizarea unei hale ce va adăposti autobuze în vederea încărcării lor pe perioada nopții, asigurând condițiile optime de climat.

În afara halei vor mai exista locuri de parcare pentru autobuze, o parte dintre ele fiind dotate cu stații de încărcare rapidă, parcări de tip Park & Ride, stații de autobuz plecare-sosire și sistem de închiriere biciclete.

Accesul pe parcelă se va realiza pe latura de sud a acesteia, dinspre sensul giratoriu. Ieșirea de pe parcelă se va realiza prin

același loc.

