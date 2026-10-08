Peste 100.000 de euro pentru un buldoexcavator la Câmpeni: La ce va folosi utilajul „de aur”
Peste 100.000 de euro pentru un buldoexcavator la Câmpeni: La ce va folosi utilajul „de aur”
Primăria Câmpeni a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție pentru un buldoexcavator nou, destinat dotării Serviciului voluntar pentru situații de urgență. Valoarea estimată a achiziției este de 543.318,88 lei (echivalentul a peste 100.000 de euro), fără TVA, iar termenul-limită pentru primirea ofertelor este 26 octombrie 2026.
Caietul de sarcini, aprobat de primarul Cristian Dan Pașca, poartă numărul 10558 din 28 septembrie 2026.
Finanțare și scop
Investiția este susținută din fonduri nerambursabile AFIR, prin contractul de finanțare nr. C3602080821697010381 9/05.08.2026, și din bugetul local.
Autoritățile locale din Câmpeni spun că vor să crească capacitatea de intervenție a orașului în caz de fenomene meteo extreme, alunecări de teren, inundații, căderi de arbori sau avarii la rețelele tehnico-edilitare. Utilajul va folosi și la realizarea în regie proprie a unor lucrări de întreținere și reparații la drumuri și infrastructura edilitară.
Administrația locală din Câmpeni dispune în prezent un utilaj multifuncțional „vechi, amortizat integral, care generează costuri mari de întreținere”. Apelurile dese la prestatori externi duc, potrivit documentului, la cheltuieli suplimentare și întârzieri.
Noul utilaj ar reduce dependența de firme private și timpul de reacție.
La ce va fi folosit utilajul
În situații de urgență, buldoexcavatorul ar urma să degajeze drumuri blocate de arbori, aluviuni, noroi sau zăpadă și să stabilizeze terenuri și taluzuri. Ar mai interveni la decolmatarea șanțurilor și rigolelor pe timp de inundații, la remedierea avariilor la rețelele edilitare și la crearea culoarelor de acces pentru autospecialele de intervenție.
În afara urgențelor, ar fi folosit la curățarea șanțurilor și podețelor, nivelarea și profilarea drumurilor locale, refacerea temporară a zonelor afectate și evacuarea apelor pluviale.
Orașul Câmpeni are 21 de localități componente, pe aproape 8.700 de hectare, iar mobilitatea utilajului este prezentată ca un avantaj pentru o structură teritorială atât de dispersată.
Ce dotări trebuie să aibă utilajul
Cerințele tehnice sunt formulate ca minime obligatorii:
*Motor: diesel, minimum 100 CP, capacitate de cel puțin 3,6 litri, 4 cilindri, normă de poluare EU Stage V.
*Transmisie: tracțiune 4×4, inversor electrohidraulic sau hidromecanic, minimum 4 trepte înainte și 3 înapoi, viteză maximă de 45 km/h.
*Încărcător frontal: cupă multifuncțională de minimum 1,0 m³, forță de rupere de minimum 4.800 kgf.
*Excavator: braț telescopic, adâncime de săpare de minimum 5.200 mm.
*Cabină: certificată ROPS și FOPS, aer condiționat, scaun cu suspensie, sistem de telemetrie GPS sau echivalent.
*Greutate operațională: minimum 8.400 kg.
*Accesorii incluse: cupe de excavare de 600 mm și 300 mm, cupă trapezoidală, cuplă rapidă, furci pentru paleți și echipament de deszăpezire (lamă hidraulică orientabilă).
Utilajul trebuie să fie nou, neutilizat, fabricat în 2025 sau ulterior. Sunt excluse echipamentele second-hand, recondiționate sau de demonstrație. Trebuie să aibă marcaj CE și să fie omologat pentru circulația pe drumurile publice din România.
Garanții și termene
Garanția comercială este de minimum 36 de luni sau 4.000 de ore de funcționare. În această perioadă furnizorul asigură gratuit remedierea defectelor, piesele și manopera, plus două mentenanțe preventive pe an. Pentru urgențe, asistența tehnică trebuie disponibilă 24/7, cu timp de răspuns de 60 de minute și rezolvare în 24 de ore. Piesele de schimb trebuie garantate 10 ani după expirarea garanției, cu livrare în 72 de ore pentru cele din stocul național.
Furnizorul trebuie să livreze utilajul în maximum 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului și să-l pună în funcțiune în cel mult 10 zile de la livrare. Instruirea gratuită a cel puțin două persoane, la sediul primăriei, este inclusă în preț.
Garanții financiare și criteriul de atribuire
Contractul se atribuie după criteriul prețului celui mai scăzut. Prețul ofertat este ferm, fără posibilitatea ajustărilor ulterioare. Ofertanții depun o garanție de participare de 5.433,18 lei (1% din valoarea estimată), valabilă 60 de zile. Câștigătorul constituie o garanție de bună execuție de 10% din valoarea contractului fără TVA. Plata se face în 10 zile de la înregistrarea facturii și a documentelor justificative.
Procedura se desfășoară conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016. Ofertanții pot cere clarificări cu până la 6 zile înainte de termenul de depunere, iar autoritatea răspunde cu cel puțin 3 zile înainte. Ofertele cu caracteristici inferioare celor solicitate vor fi declarate neconforme.
foto – cu rol ilustrativ
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