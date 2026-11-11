Peste 1.100 de oameni și cariere de peste 25 de ani: poveștile din spatele industriei de la Sebeș

La Sebeș, peste 1.100 de oameni lucrează pe platforma industrială Kronospan. Printre ei se află angajați cu o vechime de peste 25 de ani, familii în care părinții și copiii lucrează împreună și specialiști care au participat la dezvoltarea fabricilor încă din primele etape.

Incinta fabricii Kronospan, Sebeș. Schimb de tură al salariaților din fabrica de la Sebeș

Într-un oraș cu tradiție industrială, o fabrică înseamnă mai mult decât producție. Înseamnă locuri de muncă stabile, venituri care rămân în comunitate și activitate pentru transportatori, furnizori și prestatori locali. La Sebeș, legătura cu industria de prelucrare a lemnului s-a construit de-a lungul mai multor generații.

Între 1960 și 1965 a fost ridicat Combinatul de Prelucrare a Lemnului, care producea mobilier și plăci din fibre de lemn. Astăzi, fabricile Kronospan de la Sebeș reunesc activități de producție a PAL-ului, MDF-ului, plăcilor melaminate și cherestelei. După integrarea fabricii de cherestea, pe platformă lucrează peste 1.100 de persoane, iar preluarea unității a asigurat continuitatea activității și păstrarea a aproximativ 500 de locuri de muncă locale.

Familii care lucrează împreună

Pentru Teodora Ilie, legătura cu fabrica a devenit parte din istoria familiei. A ajuns în companie la recomandarea surorii sale, iar astăzi soțul și fiul lucrează, la rândul lor, în cadrul Timber. Cei doi s-au alăturat companiei în urmă cu aproximativ trei, respectiv patru ani.

„Au ales să vină aici pentru că eu am fost mulțumită de serviciu, de colegi și de mediul de lucru. Cred că atunci când îți place ceea ce faci și te simți bine într-un loc, acest lucru se vede și îi poate convinge și pe cei apropiați.”

Un moment important pentru relația sa cu compania a fost anul 2014, când a avut nevoie de o intervenție chirurgicală și de șase luni de concediu medical. La revenire, a găsit același loc de muncă, aceeași echipă și aceleași responsabilități.

Experiența care rămâne în comunitate

La nivelul operațiunilor Kronospan din România, vechimea medie a angajaților este de nouă ani. Dintre aceștia, 195 au o vechime de peste zece ani, 100 lucrează în companie de mai bine de două decenii, iar 41 au depășit 25 de ani.

„M-am angajat la Kronospan la vârsta de 33 de ani și nu regret. Sunt foarte mândru că am avut șansa să lucrez timp de 25 de ani în această companie, unde am întâlnit adevărați profesioniști. Aici m-am realizat atât profesional, cât și material.”, a explicat Marcel Moise, responsabil cu siguranța circulației feroviare.

Monica Grozav, agent de pază, a intrat pentru prima dată pe poarta fabricii în martie 2000 și a acumulat 26 de ani de activitate. Pentru colegii care au rămas în companie timp de peste două decenii, continuitatea nu a însemnat însă lipsa schimbării, ci adaptare permanentă la tehnologii, procese și responsabilități noi.

De la programare la infrastructura IT a întregii companii

Un astfel de parcurs este cel al Mihaelei Sora. S-a angajat în anul 2000 la MDF Sebeș Frati, ca programator, iar în 2004 compania a fost preluată de Grupul Kronospan. La început s-a ocupat de dezvoltare software și de adaptarea programelor achiziționate de la IBM. Treptat, a preluat administrarea rețelei, a serverelor, a echipamentelor de stocare și a infrastructurii Wi-Fi. Din 2007 este responsabil al Departamentului IT și răspunde de infrastructura și sistemele IT ale companiei.

În cei 26 de ani de activitate, amploarea și rolul rețelei s-au schimbat radical. Dacă la început multe configurări se făceau manual, iar problemele erau identificate direct în teren, astăzi de infrastructura IT depind liniile de producție, camerele de supraveghere, sistemele de gestiune și comunicarea cu celelalte locații ale Grupului. Rețeaua este monitorizată permanent, utilizează echipamente redundante, iar securitatea cibernetică are o importanță mult mai mare.

„Cea mai mare provocare a fost configurarea unei infrastructuri moderne și redundante, fără întreruperea activității companiei. Fabrica merge non-stop, deci orice intervenție trebuia planificată minuțios, adesea noaptea sau în weekend. M-au ajutat planificarea atentă, colaborarea cu colegii și sprijinul echipei IT.”

Pentru Mihaela Sora, reușita activității IT se vede tocmai atunci când toate sistemele funcționează fără să atragă atenția. Printre proiectele importante ale carierei sale se numără camera de servere cu echipamente redundante, rețeaua Wi-Fi, sistemele de supraveghere video și cele de telefonie.

„Am rămas pentru că aici am avut mereu proiecte noi la care să lucrez și tehnologie, iar munca nu a devenit niciodată monotonă. Am colegi pe care mă pot baza și o companie care investește în infrastructură.”

Experiența acumulată o face să le recomande colegilor aflați la început de drum să rămână curioși, să învețe continuu și să petreacă timp în fabrică pentru a înțelege atât procesele administrative, cât și pe cele de producție. În IT, spune aceasta, soluțiile bune pornesc din înțelegerea activității și din colaborarea cu oamenii care folosesc sistemele în fiecare zi.

Experiența este completată prin programe de onboarding și instruire tehnică, managerială, de sănătate, siguranță și protecția mediului. Astfel, noii angajați pot învăța meserii specializate, iar colegii cu experiență își pot actualiza competențele.

O fabrică dezvoltată odată cu oamenii săi

Cosmin Cata, responsabil al secțiilor de secționare, șlefuire și ambalare MDF, face parte din echipa Kronospan din 1999. La angajare, în mai 1999, platforma era în plin proces de construcție. Timp de aproximativ un an, a participat la montajul și punerea în funcțiune a utilajelor.

„Odată cu dezvoltarea companiei am evoluat și noi. Am învățat, am mai și greșit, ne-am perfecționat și am construit împreună o echipă profesionistă și unită.”

De-a lungul anilor, specialiști din fabrica de la Sebeș au participat la puneri în funcțiune, reparații și proiecte desfășurate în unități ale grupului din Germania, Franța, Spania, Ungaria, Bulgaria, Statele Unite și Marea Britanie. Activitatea fabricii se desfășoară în flux continuu, 24 de ore din 24, de la începutul până la sfârșitul anului.

La Sebeș, continuitatea unei platforme industriale se vede nu doar în capacitățile de producție, ci și în experiența oamenilor care au rămas aici timp de 20 sau 25 de ani. Lemnul este materia primă vizibilă. În spatele său se află însă o resursă la fel de importantă: oamenii care știu să îl transforme și care transmit mai departe meseriile învățate.

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