Accident rutier la ieșire din Săsciori: Impact între două autoturisme. Intervin pompierii din Sebeș

Un accident rutier a avut loc joi, 26 noiembrie 2026, la ieșirea din localitatea Săsciori. Din primele informații disponibile, în accident au fost implicate două autoturisme.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs la ieșire din localitatea Săsciori.

În accident ar fi vorba despre 2 auto implicate, fără persoane incarcerate.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și 1 echipaj de prim ajutor.

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