Aproape 886.000 de pensionari din România primesc indemnizația socială: Câți bani plătește statul în plus față de pensie
Numărul beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a ajuns la 885.745 în septembrie 2026, în creștere cu 652 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES.
Dintre aceștia, 850.009 provin din sistemul public de pensii, iar 35.736 sunt pensionari din fostul sistem al agricultorilor.
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În cazul pensionarilor din sistemul public, indemnizația medie suportată de la bugetul de stat a fost de 539 de lei. Cele mai mari valori medii s-au înregistrat în Maramureș (635 de lei), Hunedoara (603 lei), Cluj (597 de lei), Bistrița-Năsăud (594 de lei) și Prahova (593 de lei).
Capitala conduce în clasamentul județelor și al municipiului București în privința numărului de beneficiari, cu 40.537 de pensionari. Urmează Suceava, cu 36.130 de persoane, Iași – 32.430, Dolj – 30.271, Maramureș – 29.299 și Prahova – 28.551.
Pentru pensionarii proveniți din fostul sistem al agricultorilor, indemnizația socială medie a fost de 359 de lei. Cele mai mari valori medii au fost consemnate în sectoarele 5 și 2 ale Capitalei, cu 516 lei, respectiv 437 de lei, precum și în județele Ilfov (483 de lei) și Hunedoara (471 de lei).
Cei mai mulți beneficiari din această categorie se aflau în județul Iași, unde erau înregistrați 2.772 de pensionari. Pe următoarele locuri s-au situat Botoșani, cu 2.240 de persoane, Olt, cu 2.238, și Suceava, cu 2.035.
Potrivit CNPP, indemnizația socială pentru pensionari este acordată persoanelor ale căror venituri cumulate din pensii și indemnizații se situează sub pragul de 1.281 de lei lunar. În aceste cazuri, statul asigură diferența necesară pentru atingerea acestui nivel, în baza Legii nr. 196/2009, cu modificările și completările ulterioare.
sursa: Agerpres
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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