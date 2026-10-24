Prins pe autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac cu 161 km/h! Amendă de 3.460 de lei și permis suspendat pentru 90 de zile
Prins pe autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac cu 161 km/h! Amendă de 3.460 de lei și permis suspendat pentru 90 de zile
Viteză mult peste limita legală pe autostrada A1! Un șofer a fost depistat de polițiști circulând cu 161 km/h pe un tronson unde limita maximă admisă era de 100 km/h. Bărbatul a fost amendat cu 3.460 de lei și a rămas fără dreptul de a conduce pentru 90 de zile.
La data de 13 octombrie 2026, la ora 23:11, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva–Nădlac au depistat în trafic, la kilometrul 531 al autostrăzii A1, un autoturism care circula cu viteza de 161 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 100 km/h, a anunțat sâmbătă, 24 octombrie 2026 Poliția Română.
Pentru depășirea limitei legale de viteză, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 3.460 de lei.
Totodată, a fost dispusă măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.
În perioada 12 – 18 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 1.821 de sancțiuni contravenționale.
Astfel, au fost aplicate 260 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 247 celor care nu foloseau centura de siguranță.
De asemenea, au fost aplicate 11 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 54 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 165 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.
Totodată, au fost aplicate 32 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășire neregulamentară.
Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 66 de permise de conducere, dintre care 21 pentru viteză și au retras 128 de certificate de înmatriculare, fiind constatată o infracțiune.
sursa: Poliția Română
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
România a investit 3,3 miliarde de lei în peste 450 de săli de sport: De ce rămân multe dintre ele folosite doar pentru orele de educație fizică
România a investit 3,3 miliarde de lei în peste 450 de săli de sport: De ce rămân multe dintre ele folosite doar pentru orele de educație fizică România a alocat aproximativ 3,3 miliarde de lei pentru construirea a peste 450 de săli de sport în perioada 2014–2026, prin programe derulate cu sprijinul Companiei Naționale de […]
Aproape 886.000 de pensionari din România primesc indemnizația socială: Câți bani plătește statul în plus față de pensie
Aproape 886.000 de pensionari din România primesc indemnizația socială: Câți bani plătește statul în plus față de pensie Numărul beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionari a ajuns la 885.745 în septembrie 2026, în creștere cu 652 de persoane față de luna precedentă, potrivit datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), consultate de AGERPRES. […]
Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile: Este acuzat de mai multe infracțiuni sexuale
Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, arestat preventiv pentru 30 de zile: Este acuzat de mai multe infracțiuni sexuale Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader și lector la Facultatea de Drept din Iași, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată în dimineața zilei de sâmbătă, 24 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
România a investit 3,3 miliarde de lei în peste 450 de săli de sport: De ce rămân multe dintre ele folosite doar pentru orele de educație fizică
România a investit 3,3 miliarde de lei în peste 450 de săli de sport: De ce rămân multe dintre ele...
Prins pe autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac cu 161 km/h! Amendă de 3.460 de lei și permis suspendat pentru 90 de zile
Prins pe autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac cu 161 km/h! Amendă de 3.460 de lei și permis suspendat pentru 90 de zile...
Știrea Zilei
Video | Garda Apulum sărbătorește 14 ani de activitate la Alba Iulia: Spectacol aniversar special în Cetatea Alba Carolina
Garda Apulum sărbătorește 14 ani de activitate la Alba Iulia: Spectacol aniversar special în Cetatea Alba Carolina Alba Iulia găzduiește...
Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au dreptul să știe cine îi reprezintă și cum își face treaba”
Reguli stricte noi în Consiliul Local Alba Iulia: Ce vor trebui să facă aleșii locali / „Cred că cetățenii au...
Curier Județean
Foto | Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia: Au fost finalizate lucrările de consolidare a iconostasului
Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Alba Iulia: Au fost finalizate lucrările de consolidare a iconostasului În cursul zilei de vineri,...
Razie rutieră la Sebeș: Amenzi de aproape 4.000 de lei, un permis reținut și un certificat retras
Razie rutieră la Sebeș: Amenzi de aproape 4.000 de lei, un permis reținut și un certificat retras Amenzi de aproape...
Politică Administrație
Video | La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport din „Mica Romă”
La Blaj a început construcția depoului destinat autobuzelor electrice: Când se estimează că va fi funcțional noul sistem de transport...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior: Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional...
Opinii Comentarii
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice
23 octombrie 1956: A început Revoluția Ungară. Insurecție împotriva regimului comunist și a dominației sovietice O demonstrație studențească pornită pe...
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...