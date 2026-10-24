Prins pe autostrada A1 Sebeș-Deva-Nădlac cu 161 km/h! Amendă de 3.460 de lei și permis suspendat pentru 90 de zile

Viteză mult peste limita legală pe autostrada A1! Un șofer a fost depistat de polițiști circulând cu 161 km/h pe un tronson unde limita maximă admisă era de 100 km/h. Bărbatul a fost amendat cu 3.460 de lei și a rămas fără dreptul de a conduce pentru 90 de zile.

La data de 13 octombrie 2026, la ora 23:11, polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A1 Deva–Nădlac au depistat în trafic, la kilometrul 531 al autostrăzii A1, un autoturism care circula cu viteza de 161 km/h, pe un sector de drum unde limita maximă admisă era de 100 km/h, a anunțat sâmbătă, 24 octombrie 2026 Poliția Română.

Pentru depășirea limitei legale de viteză, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 3.460 de lei.

Totodată, a fost dispusă măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

În perioada 12 – 18 octombrie 2026, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 1.821 de sancțiuni contravenționale.

Astfel, au fost aplicate 260 sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 247 celor care nu foloseau centura de siguranță.

De asemenea, au fost aplicate 11 sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 54 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 165 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Totodată, au fost aplicate 32 sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășire neregulamentară.

Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 66 de permise de conducere, dintre care 21 pentru viteză și au retras 128 de certificate de înmatriculare, fiind constatată o infracțiune.

sursa: Poliția Română

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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