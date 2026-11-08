Pensionarea la limită de vârstă: Ce trebuie să știe românii înainte de a ieși la pensie. Vârsta, vechimea și actele care pot face diferența

Obținerea pensiei pentru limită de vârstă nu se rezumă la împlinirea unei anumite vârste. Stagiul de cotizare, documentele care dovedesc vechimea în muncă și veniturile realizate de-a lungul carierei sunt elemente esențiale în stabilirea drepturilor pensionarilor. Casa Județeană de Pensii Alba explică principalele condiții și documentele necesare pentru deschiderea dreptului la pensie.

Pensionarea pentru limită de vârstă reprezintă unul dintre cele mai importante momente din viața profesională a unei persoane, dar trecerea de la activitate la statutul de pensionar presupune îndeplinirea unor condiții legale și pregătirea atentă a dosarului de pensionare.

Potrivit informațiilor publicate de Casa Județeană de Pensii Alba, acordarea pensiei pentru limită de vârstă este condiționată de îndeplinirea cumulativă a două criterii fundamentale: atingerea vârstei standard de pensionare și realizarea stagiului minim de cotizare în sistemul public de pensii.

Cu alte cuvinte, simpla împlinire a vârstei de pensionare nu garantează automat obținerea pensiei. Solicitantul trebuie să demonstreze și că a realizat perioada minimă de contribuție prevăzută de legislație.

65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Vârsta de pensionare se stabilește însă în funcție de calendarul legal

Conform prezentării publicate de instituția din Alba, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Aceste repere trebuie însă interpretate în contextul calendarului de creștere treptată a vârstelor standard, prevăzut de legislația pensiilor.

Astfel, nu toate persoanele se pensionează automat la aceeași vârstă. Data nașterii și eșalonarea legală aplicabilă fiecărei categorii de asigurați sunt esențiale pentru stabilirea momentului în care poate fi solicitată pensia.

Prin urmare, cei care se apropie de vârsta pensionării trebuie să verifice încadrarea exactă în calendarul legal, pentru a evita calcularea greșită a datei de deschidere a dreptului la pensie.

Minimum 15 ani de contribuții, dar 35 de ani pentru stagiul complet

Un alt criteriu esențial este vechimea în sistemul public de pensii.

Casa Județeană de Pensii Alba indică un stagiu minim de cotizare de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Acesta reprezintă pragul minim necesar pentru îndeplinirea condiției privind contribuția la sistemul public.

În același timp, stagiul complet de cotizare este de 35 de ani pentru ambele categorii de asigurați, cu aplicarea etapizării prevăzute de lege.

Diferența dintre stagiul minim și cel complet este importantă. Dacă primul este necesar pentru îndeplinirea condiției minime de cotizare, stagiul complet reprezintă un reper esențial în calculul drepturilor de pensie.

De aceea, persoanele care își pregătesc dosarul trebuie să urmărească nu doar data la care împlinesc vârsta de pensionare, ci și numărul anilor de contribuție recunoscuți oficial.

Carnetul de muncă, document esențial pentru vechimea realizată înainte de aprilie 2001

Una dintre cele mai importante probleme în pregătirea dosarelor de pensionare o reprezintă dovedirea vechimii în muncă pentru perioadele mai vechi.

Potrivit informațiilor publicate de Casa Județeană de Pensii Alba, pentru perioadele de activitate realizate până la data de 1 aprilie 2001, dovada stagiului de cotizare se face, în principal, cu ajutorul carnetului de muncă.

În situația în care documentul original nu mai există, legislația permite dovedirea vechimii și prin alte acte justificative, în condițiile prevăzute de lege.

Pot fi utilizate adeverințe eliberate de foștii angajatori, de deținătorii legali ai arhivelor sau de operatorii economici autorizați de Arhivele Naționale.

Există însă o condiție importantă: în cazul pierderii carnetului de muncă, instituția precizează necesitatea publicării pierderii acestuia în Monitorul Oficial, potrivit cerințelor legale menționate pe pagina sa de informare.

Acest aspect poate deveni deosebit de important pentru persoanele care au lucrat în mai multe unități economice, pentru cele ale căror foste întreprinderi au fost desființate sau pentru cei care nu mai dețin documentele originale.

Ce trebuie să conțină adeverințele de vechime

Nu orice document eliberat de un fost angajator poate fi folosit automat la stabilirea pensiei.

Pentru a putea fi valorificate, actele care atestă perioadele de muncă trebuie să conțină informații precise despre raportul de muncă și despre persoana care solicită pensionarea.

Printre elementele obligatorii se numără:

*denumirea angajatorului;

*datele de identificare ale persoanei;

*perioada exactă în care aceasta a lucrat, cu data începerii și data încetării raportului de muncă;

*funcția, meseria sau specialitatea exercitată.

Documentele trebuie să permită identificarea fără echivoc a perioadelor de activitate și a condițiilor în care persoana respectivă a lucrat.

De asemenea, actele trebuie să aibă număr și dată de înregistrare, ștampila unității emitente și semnătura persoanei împuternicite să angajeze unitatea.

Așadar, verificarea documentelor înainte de depunerea dosarului poate preveni solicitarea unor completări și eventualele întârzieri în soluționarea cererii.

Sporurile și veniturile suplimentare pot conta la calculul pensiei

Un capitol deosebit de important îl reprezintă dovedirea veniturilor realizate de-a lungul activității profesionale.

Casa Județeană de Pensii Alba precizează că, pentru perioadele prevăzute de lege, venitul total lunar brut sau net, după caz, utilizat la determinarea punctajelor lunare trebuie dovedit prin adeverințe întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la lege.

În anumite situații pot fi valorificate și adeverințele eliberate anterior intrării în vigoare a noii legislații, dacă acestea respectă condițiile legale aplicabile la momentul emiterii.

Sunt importante în special documentele care atestă salariile realizate și sporurile cu caracter permanent care, după 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, potrivit legislației de la acea vreme.

Pentru viitorii pensionari, identificarea acestor documente poate avea o importanță deosebită, deoarece informațiile privind veniturile și sporurile pot influența punctajul lunar și, implicit, cuantumul pensiei.

De aceea, recuperarea adeverințelor de venit de la foștii angajatori sau de la deținătorii arhivelor poate reprezenta o etapă importantă înainte de depunerea dosarului.

Lista documentelor necesare pentru pensionare

Pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă, Casa Județeană de Pensii Alba indică o serie de documente care trebuie pregătite de solicitant.

Dosarul poate cuprinde, după caz:

Cererea pentru înscrierea la pensie pentru limită de vârstă. Carnetul de muncă, în original. Alte documente prevăzute de lege care atestă vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată în alte sectoare de activitate. Livretul militar, în original. Diploma de studii, în original, sau adeverința din care să rezulte durata normală și perioada studiilor, precum și absolvirea acestora. Pentru studiile universitare efectuate în străinătate, documentele care atestă recunoașterea acestora de către statul român. Adeverințe privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv ori individual de muncă. Adeverințe privind activitatea desfășurată în condiții de muncă speciale și/sau deosebite. Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul. Documente care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, al Legii nr. 42/1990 și al altor acte normative aplicabile. Adeverință cu datele de contact ale angajatorului sau angajatorilor la care solicitantul își desfășoară activitatea la momentul depunerii cererii, în condițiile indicate de instituție și de Legea nr. 76/2022.

Este important de precizat că nu toate documentele sunt necesare în cazul fiecărui solicitant. Dosarul se adaptează situației profesionale și personale a viitorului pensionar.

Românii care locuiesc în străinătate pot desemna un mandatar

Procedura de pensionare poate fi gestionată și prin intermediul unei alte persoane, în cazul solicitanților care nu se pot ocupa personal de toate formalitățile.

Casa Județeană de Pensii Alba menționează posibilitatea emiterii unei procuri speciale pentru cetățenii străini și pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate.

Prin intermediul acesteia poate fi desemnat un mandatar care să efectueze, în numele titularului, operațiunile legate de stabilirea dreptului la pensie și încasarea drepturilor cuvenite.

Potrivit informațiilor publicate de instituție, procura specială poate avea o valabilitate de 18 luni.

Această facilitate este relevantă mai ales pentru românii plecați la muncă sau stabiliți în alte state, care doresc să își pregătească dosarul de pensionare fără să fie nevoiți să se deplaseze pentru fiecare etapă administrativă.

Pregătirea dosarului, un pas care nu trebuie lăsat pentru ultima clipă

Dincolo de condițiile privind vârsta și stagiul de cotizare, mesajul important pentru viitorii pensionari este necesitatea verificării din timp a documentelor care atestă activitatea profesională.

Carnetele de muncă, adeverințele de vechime, documentele privind veniturile și sporurile, precum și actele care confirmă desfășurarea activității în condiții speciale sau deosebite pot avea un rol important în stabilirea drepturilor.

Mai ales în cazul persoanelor care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001, care au schimbat mai mulți angajatori sau care nu mai dețin documentele originale, recuperarea actelor poate necesita timp și demersuri suplimentare.

sursa: Casa Județeană de Pensii Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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