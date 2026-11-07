Incendiu la Câmpeni: Hornul unui bloc, cuprins de flăcări
Incendiu la Câmpeni: Hornul unui bloc de pe strada Teiului, cuprins de flăcări
Un incendiu a izbucnit la hornul unui bloc de pe strada Teiului din Câmpeni, pompierii din oraș intervin pentru stingerea flăcărilor.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în orașul Campeni, str. Teiului.
Este vorba ce se manifestă la hornul unui bloc.
Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE ISU Alba
Ca urmare a recunoașteri, au fost evacuate 3 persoane din 2 apartamente în care era prezent fum. De asemenea o persoana cu atac de panica este asistata de către echipajul SMURD. Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Video | Primăria Alba Iulia a trecut la „planul B” pentru organizarea Târgului de Crăciun 2026. Ce spune Gabriel Pleșa despre ediția de Paște: „Sper că în 2027 vom avea o concesionare”
Primăria Alba Iulia a trecut la „planul B” pentru organizarea Târgului de Crăciun 2026. Ce spune Gabriel Pleșa despre ediția de Paște: „Sper că în 2027 vom avea o concesionare” Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a vorbit despre planurile administrației locale privind concesionarea serviciilor de organizare a Târgurilor de Crăciun și de Paște din […]
Universitatea din Alba Iulia cumpără echipamente de măsurare de ultimă generație pentru cercetarea în electronică auto
Universitatea din Alba Iulia cumpără echipamente de măsurare de ultimă generație pentru cercetarea în electronică auto Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia (UAB) a lansat o achiziție publică pentru o sursă de semnal în 4 cadrane și un set de sonde de măsurare, cu o valoare estimată de 471.581 lei fără TVA. Termenul-limită pentru […]
Primăria Alba Iulia, gata să bage buldozerul în construcțiile neautorizate de pe strada Octavian Goga: Ce se va demola
Primăria Alba Iulia, gata să bage buldozerul în construcțiile neautorizate de pe strada Octavian Goga: Ce se va demola Primăria Alba Iulia a lansat o invitație de participare pentru atribuirea contractului de demolare a împrejmuirilor și a clădirilor ridicate fără autorizație pe domeniul public, în zona șanțului exterior est al Cetății Alba Carolina. Valoarea estimată […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tronsonul Nădășelu-Zimbor al Autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis circulației la mijlocul lunii decembrie 2026. Anunțul Asociației Pro Infrastructură
Tronsonul Nădășelu-Zimbor al Autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis circulației la mijlocul lunii decembrie 2026. Anunțul Asociației Pro Infrastructură Reprezentanții...
Răspunsul oferit de premierul Luca Niculescu după ce a fost întrebat dacă poate garanta că în 2027 nu vor creşte taxele: ,,Dorinţa noastră mare este de a nu avea taxe noi”
Răspunsul oferit de premierul Luca Niculescu după ce a fost întrebat dacă poate garanta că în 2027 nu vor creşte...
Știrea Zilei
A atacat un bărbat pe stradă în Vințu de Jos, cu lovituri de cuțit și a primit patru ani de închisoare pentru tentativă de omor. Doi apropiați ai atacatorului, condamnați după ce l-au ajutat să fugă din țară, iar un al treilea pentru că a mințit în anchetă
A atacat un bărbat pe stradă în Vințu de Jos, cu lovituri de cuțit și a primit patru ani de...
Foto | Irina Rita Codrea, tânără din Cugir, o voce puternică a evenimentului „Voices in the Agora” 2026, de la Cluj-Napoca: „Pare să fi înțeles foarte bine că dialogul dintre culturi începe uneori… de la masă!”
Irina Rita Codrea, tânără din Cugir, o voce puternică a evenimentului „Voices in the Agora” 2026, de la Cluj-Napoca: „Pare...
Curier Județean
Incendiu la Câmpeni: Hornul unui bloc, cuprins de flăcări
Incendiu la Câmpeni: Hornul unui bloc de pe strada Teiului, cuprins de flăcări Un incendiu a izbucnit la hornul unui...
Video | Primăria Alba Iulia a trecut la „planul B” pentru organizarea Târgului de Crăciun 2026. Ce spune Gabriel Pleșa despre ediția de Paște: „Sper că în 2027 vom avea o concesionare”
Primăria Alba Iulia a trecut la „planul B” pentru organizarea Târgului de Crăciun 2026. Ce spune Gabriel Pleșa despre ediția...
Politică Administrație
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată
Blaj: O nouă rețea de canalizare pluvială va muta pe domeniul public conductele care trec acum prin proprietate privată A...
Opinii Comentarii
MESAJE de SFANTUL MIHAIL şi GAVRIIL 2026. Ce sms-uri şi urări de „La mulţi ani” puteţi trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje şi SMS-uri de Sfinţii Mihail şi Gavriil 2026 – Urări și felicitări de „La mulţi ani” pentru: Mihail, Gavril,...
7 noiembrie 1877: Trupele române declanșează ofensiva pentru cucerirea Rahovei, un moment important al Războiului de Independență
7 noiembrie 1877: Trupele române declanșează ofensiva pentru cucerirea Rahovei, un moment important al Războiului de Independență 7 noiembrie 1877...