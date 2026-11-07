Incendiu la Câmpeni: Hornul unui bloc, cuprins de flăcări

Incendiu la Câmpeni: Hornul unui bloc de pe strada Teiului, cuprins de flăcări

Un incendiu a izbucnit la hornul unui bloc de pe strada Teiului din Câmpeni, pompierii din oraș intervin pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în orașul Campeni, str. Teiului.

Este vorba ce se manifestă la hornul unui bloc.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba

Ca urmare a recunoașteri, au fost evacuate 3 persoane din 2 apartamente în care era prezent fum. De asemenea o persoana cu atac de panica este asistata de către echipajul SMURD. Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

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