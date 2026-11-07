Curier Județean

Incendiu la Câmpeni: Hornul unui bloc, cuprins de flăcări

Bogdan Ilea

Publicat

acum 52 de minute

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Incendiu la Câmpeni: Hornul unui bloc de pe strada Teiului, cuprins de flăcări

Un incendiu a izbucnit la hornul unui bloc de pe strada Teiului din Câmpeni, pompierii din oraș intervin pentru stingerea flăcărilor.

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Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în orașul Campeni, str. Teiului.

Este vorba ce se manifestă la hornul unui bloc.

Forte alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă si 1 echipaj de prim ajutor.

UPDATE ISU Alba

Ca urmare a recunoașteri, au fost evacuate 3 persoane din 2 apartamente în care era prezent fum. De asemenea o persoana cu atac de panica este asistata de către echipajul SMURD. Se intervine pentru stingerea în totalitate a incendiului.

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