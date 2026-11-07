Pensii mai mari de la 1 ianuarie 2027! Indexarea ar putea ajunge la 7,3%. Ce bani primesc pensionarii în decembrie 2026
Pensii mai mari de la 1 ianuarie 2027! Indexarea ar putea ajunge la 7,3%. Ce bani primesc pensionarii în decembrie 2026
Pensionarii din România ar putea beneficia de pensii majorate începând cu 1 ianuarie 2027. Propunerea Ministerului Muncii vizează o indexare de 7,3%, corespunzătoare ratei inflației, însă procentul final va fi stabilit în funcție de datele statistice și de posibilitățile bugetare.
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că va înainta Guvernului propunerea de aplicare a prevederilor legale privind indexarea pensiilor. Oficialul a subliniat că, în cazul în care propunerea ar fi transmisă în acest moment, majorarea ar fi de 7,3%.
„Procentul pe care îl voi trimite către ministrul de Finanțe și premier va fi procentul care va rezulta în urma discuțiilor despre buget și va fi stabilit în funcție de cifrele statistice pe care le vom avea”, a precizat ministrul.
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Acesta a insistat că procentul de 7,3% nu reprezintă, deocamdată, o promisiune fermă a Guvernului, ci nivelul rezultat din datele disponibile în prezent. Decizia finală va fi luată după analiza indicatorilor statistici și discuțiile privind bugetul pentru anul viitor.
Ajutoare de până la 500 de lei pentru pensionarii cu venituri mici, în decembrie
Vești sunt și pentru pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei, care urmează să primească în luna decembrie a doua tranșă a ajutorului financiar acordat prin pachetul de solidaritate.
Sprijinul este diferențiat în funcție de valoarea pensiei, astfel:
*500 de lei pentru pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 de lei;
*400 de lei pentru cei cu pensii de până la 2.000 de lei;
*300 de lei pentru pensionarii care încasează până la 3.000 de lei.
Banii vor fi distribuiți atât pe card, cât și în numerar, prin intermediul Poștei Române, în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar.
Ministrul Muncii a încurajat plata prin intermediul cardurilor bancare, invocând costurile mai reduse ale transferurilor bancare comparativ cu distribuirea sumelor prin poștă. Totuși, acesta a exclus posibilitatea obligării pensionarilor să utilizeze serviciile bancare.
Sprijin de 50 de lei pentru plata energiei electrice
În același context, Florin Manole a amintit și de ajutorul acordat persoanelor cu venituri reduse pentru plata facturilor la energie electrică.
Pensionarii cu venituri de până la 1.900 de lei, care locuiesc singuri, pot beneficia de un sprijin lunar de 50 de lei pentru plata electricității.
Astfel, în perioada următoare, pensionarii cu venituri mici ar putea beneficia atât de ajutoarele financiare programate pentru decembrie, cât și de indexarea pensiilor de la începutul anului 2027, al cărei procent urmează să fie stabilit oficial.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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