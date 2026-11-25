Călin Georgescu, mesaj exploziv la adresa „sistemului”: „V-a mai rămas un singur lucru: glonțul. Mă puteți omorî!”
Călin Georgescu, mesaj exploziv la adresa „sistemului”: „V-a mai rămas un singur lucru: glonțul. Mă puteți omorî!”
Călin Georgescu a lansat un atac dur la adresa celor pe care îi acuză că îl persecută politic, miercuri, 25 noiembrie 2026, la ieșirea de la Curtea de Apel București. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că el și familia sa au fost ținta unor abuzuri și a transmis un mesaj extrem de dur celor pe care îi numește „sistemul”.
„V-a mai rămas un singur lucru: glonțul. Mă puteți omorî, dar mai mult de atât nu aveți ce-mi face”, a declarat Georgescu.
Acesta a acuzat că dosarele penale în care este vizat ar fi fost construite pe fond politic, susținând că presiunile s-ar fi extins și asupra familiei sale.
„M-ați prigonit, m-ați jignit, mi-ați umilit familia, în special pe soția mea, mi-ați batjocorit copiii”, a afirmat fostul candidat.
Mesaj către români, la doi ani de la primul tur al prezidențialelor
În intervenția sa, Călin Georgescu s-a adresat și românilor, făcând referire la evenimentele din 24 noiembrie – 6 decembrie 2024, interval marcat de primul tur al alegerilor prezidențiale și de anularea scrutinului de către Curtea Constituțională.
„Acum doi ani am pierdut nu doar o țară, ci am pierdut o demnitate de popor”, a susținut acesta, pledând pentru iubire, dreptate și solidaritate.
Fostul candidat a vorbit și despre perioada petrecută în arest preventiv, afirmând că adevărata teamă nu ar trebui să fie pedeapsa, ci renunțarea la libertatea de exprimare.
Totodată, Călin Georgescu a făcut apel la credință, iertare și iubire, invocându-l pe Iisus Hristos drept soluție pentru recâștigarea demnității umane și naționale.
Declarațiile au fost făcute în contextul în care, la două zile după ce a fost eliberat din arestul preventiv, fostul candidat a fost plasat în arest la domiciliu. Contestația DIICOT privind măsura preventivă se afla în pronunțare la Curtea de Apel București.
sursa: Mediafax
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
26-27 noiembrie 2026 | Iarna ne dă târcoale: Precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol la altitudine. Cod Galben de ninsori viscolite în zona de munte din sudul județului Alba
Iarna ne dă târcoale: Precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol la altitudine. Cod Galben de ninsori viscolite în zona de munte din sudul județului Alba Vremea se înrăutățește în următoarele ore, iar zona montană din sudul județului Alba va resimți efectele intensificărilor de vânt și ale ninsorilor viscolite. Meteorologii au emis […]
Astăzi | Ziua Națională a României 2026: Ședințe solemne în Parlament dedicate zilei de 1 Decembrie
Ziua Națională a României 2026: Ședințe solemne în Parlament dedicate zilei de 1 Decembrie Senatul și Camera Deputaților vor marca miercuri, 25 noiembrie 2026 Ziua Națională a României prin ședințe solemne. În ceea ce privește activitatea senatorilor, aceștia vor avea liber în zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie 2026. Miercuri, 2 decembrie 2026, sunt […]
Pensii în România: Presiunea asupra sistemului public ar putea crește în următorii ani, pe fondul îmbătrânirii populației / Expert: „Este esențial ca politicile publice să fie fundamentate pe date statistice real”
Pensii în România: Presiunea asupra sistemului public ar putea crește în următorii ani, pe fondul îmbătrânirii populației / Expert: „Este esențial ca politicile publice să fie fundamentate pe date statistice real” Sistemele de pensii, sănătate și protecție socială din România s-ar putea confrunta cu presiuni tot mai mari în următorii ani, pe fondul îmbătrânirii populației […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Călin Georgescu, mesaj exploziv la adresa „sistemului”: „V-a mai rămas un singur lucru: glonțul. Mă puteți omorî!”
Călin Georgescu, mesaj exploziv la adresa „sistemului”: „V-a mai rămas un singur lucru: glonțul. Mă puteți omorî!” Călin Georgescu a...
26-27 noiembrie 2026 | Iarna ne dă târcoale: Precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol la altitudine. Cod Galben de ninsori viscolite în zona de munte din sudul județului Alba
Iarna ne dă târcoale: Precipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol la altitudine. Cod Galben de ninsori...
Știrea Zilei
Primăria Alba Iulia a pierdut definitiv în instanță, noi plătim! Cum a ajuns o „economie” să coste peste 234.000 de lei
Primăria Alba Iulia a pierdut definitiv în instanță, noi plătim! Cum a ajuns o „economie” să coste peste 234.000 de...
FOTO | O nouă șansă la viață pentru Puby, o cățelușă paralizată din Alba. Prima operație a fost un succes, dar are nevoie urgentă de încă 4.000 de lei pentru încă o intervenție
O nouă șansă la viață pentru Puby, o cățelușă paralizată din Alba. Prima operație a fost un succes, dar are...
Curier Județean
1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: 1.300 de militari din mai multe țări vor defila la parada militară de Ziua Națională. Ce se știe până acum despre tehnica militară
1 Decembrie 2026 la Alba Iulia: 1.300 de militari din mai multe țări vor defila la parada militară de Ziua...
Astăzi | Atenție șoferi! Echipamente radar, montate pe Autostrada A1, Sibiu – Sebeș. Restricții de circulație
Atenție șoferi! Echipamente radar, montate pe Autostrada A1, Sibiu – Sebeș. Restricții de circulație Compania Națională de Administrare a Infrastructurii...
Politică Administrație
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc” Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală....
Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri plătite fermierilor
Comunicat PSD Alba | Bilanț după prima lună de guvernare: bani pentru investiții, pensii și spitale, facturi achitate și avansuri...
Opinii Comentarii
25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Dincolo de statistici, mii de femei continuă să trăiască în frică, abuz și tăcere
25 noiembrie: Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Dincolo de statistici, mii de femei continuă să trăiască în frică,...
25 noiembrie: Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, simbol al credinței, înțelepciunii și curajului creștin. Tradiții și obiceiuri
25 noiembrie: Sfânta Mare Muceniță Ecaterina, simbol al credinței, înțelepciunii și curajului creștin. Tradiții și obiceiuri În fiecare an, la...