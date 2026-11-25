Călin Georgescu, mesaj exploziv la adresa „sistemului”: „V-a mai rămas un singur lucru: glonțul. Mă puteți omorî!”

Călin Georgescu a lansat un atac dur la adresa celor pe care îi acuză că îl persecută politic, miercuri, 25 noiembrie 2026, la ieșirea de la Curtea de Apel București. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a susținut că el și familia sa au fost ținta unor abuzuri și a transmis un mesaj extrem de dur celor pe care îi numește „sistemul”.

„V-a mai rămas un singur lucru: glonțul. Mă puteți omorî, dar mai mult de atât nu aveți ce-mi face”, a declarat Georgescu.

Acesta a acuzat că dosarele penale în care este vizat ar fi fost construite pe fond politic, susținând că presiunile s-ar fi extins și asupra familiei sale.

„M-ați prigonit, m-ați jignit, mi-ați umilit familia, în special pe soția mea, mi-ați batjocorit copiii”, a afirmat fostul candidat.

Mesaj către români, la doi ani de la primul tur al prezidențialelor

În intervenția sa, Călin Georgescu s-a adresat și românilor, făcând referire la evenimentele din 24 noiembrie – 6 decembrie 2024, interval marcat de primul tur al alegerilor prezidențiale și de anularea scrutinului de către Curtea Constituțională.

„Acum doi ani am pierdut nu doar o țară, ci am pierdut o demnitate de popor”, a susținut acesta, pledând pentru iubire, dreptate și solidaritate.

Fostul candidat a vorbit și despre perioada petrecută în arest preventiv, afirmând că adevărata teamă nu ar trebui să fie pedeapsa, ci renunțarea la libertatea de exprimare.

Totodată, Călin Georgescu a făcut apel la credință, iertare și iubire, invocându-l pe Iisus Hristos drept soluție pentru recâștigarea demnității umane și naționale.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care, la două zile după ce a fost eliberat din arestul preventiv, fostul candidat a fost plasat în arest la domiciliu. Contestația DIICOT privind măsura preventivă se afla în pronunțare la Curtea de Apel București.

sursa: Mediafax

foto: arhivă

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