Iarna ne dă târcoale: P recipitații mixte, polei, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol la altitudine. Cod Galben de ninsori viscolite în zona de munte din sudul județului Alba

Vremea se înrăutățește în următoarele ore, iar zona montană din sudul județului Alba va resimți efectele intensificărilor de vânt și ale ninsorilor viscolite. Meteorologii au emis o atenționare Cod Galben, valabilă joi, 26 noiembrie, în intervalul orar 05:00–20:00, pentru Carpații Meridionali și Munții Banatului, în general la altitudini de peste 1.400 de metri.

Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu viteze de 60–70 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 90–110 km/h. Acestea vor viscoli ninsoarea și vor determina scăderea semnificativă a vizibilității.

Se vor înregistra ninsori moderate cantitativ, iar stratul nou de zăpadă va ajunge, în general, la 10–15 centimetri. În vestul Carpaților Meridionali, meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de aproximativ 25 de centimetri.

Atenționarea vizează și sudul județului Alba, în special zona montană, unde condițiile meteorologice pot deveni dificile, mai ales la altitudini ridicate.

Precipitații mixte și risc de polei în mai multe regiuni

În paralel, este în vigoare o informare meteorologică la nivel național, valabilă din 26 noiembrie, ora 02:00, până în 27 noiembrie, ora 10:00. Sunt prognozate precipitații mixte, depuneri de polei, strat de zăpadă și intensificări ale vântului.

La munte vor predomina ninsorile, în special la altitudini de peste 1.400 de metri, unde se va depune un strat de zăpadă de 5–10 centimetri. Există și risc de polei, inclusiv în zonele montane.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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