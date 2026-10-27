Ce sporuri și venituri se iau în calcul la pensie în 2026: Ce trebuie să știe pensionarii despre recalculare

Sporul de vechime, sporul pentru munca de noapte, primele, plata orelor suplimentare și al 13-lea salariu se numără printre veniturile care pot fi luate în calcul la stabilirea sau recalcularea pensiei, în condițiile prevăzute de lege. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii permite valorificarea unor venituri care nu erau incluse anterior în toate situațiile, inclusiv sporuri nepermanente și sume obținute în acord global.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a publicat liste cu sporurile, indemnizațiile și majorările de retribuție care pot fi valorificate la calculul pensiei. Includerea acestor venituri depinde însă de perioada în care au fost realizate, de regimul contribuțiilor sociale și de existența documentelor justificative.

Ce sporuri permanente pot fi valorificate la calculul pensiei?

Sporurile permanente sunt venituri acordate în mod regulat, în baza reglementărilor aplicabile funcției sau locului de muncă. Printre categoriile care pot fi luate în calcul se numără sporul de vechime în muncă, sporul pentru munca de noapte, sporurile pentru condiții grele de muncă și cel pentru lucrul sistematic peste programul normal.

Lista cuprinde și sporuri pentru exercitarea unei funcții suplimentare, pentru activitatea desfășurată în subteran sau pe platformele marine de foraj și extracție, precum și sporul de șantier acordat personalului nelocalnic. În anumite condiții, pot fi valorificate și indemnizațiile pentru funcții de conducere sau veniturile specifice unor profesii și sectoare de activitate.

În cazul sporului de vechime, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 1992, acesta se calculează din oficiu, potrivit regulilor aplicabile. Pentru perioadele ulterioare, valorificarea se face pe baza datelor din carnetul de muncă sau a documentelor justificative, după caz.

Se iau în calcul și primele, orele suplimentare și al 13-lea salariu?

Da, anumite venituri nepermanente pot fi valorificate la stabilirea sau recalcularea pensiei. Printre acestea se numără al 13-lea salariu, primele și premiile anuale, plata orelor suplimentare și veniturile obținute în acord global.

Pot fi analizate și alte forme de retribuire, precum veniturile obținute în acord sau în regie, precum și unele recompense și indemnizații acordate în anumite sectoare de activitate.

Aceste sume nu se adaugă automat la pensie. Pentru a fi luate în calcul, trebuie să fie îndeplinite condițiile legale privind contribuțiile de asigurări sociale și dovedirea veniturilor realizate. De asemenea, contează reglementările în vigoare în perioada în care au fost acordate.

Cum pot fi dovedite veniturile realizate înainte de 1 aprilie 2001?

Pentru persoanele care au lucrat înainte de 1 aprilie 2001, veniturile și sporurile care nu sunt evidențiate suficient în documentele existente pot fi dovedite prin adeverințe eliberate de foștii angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor.

Documentele trebuie întocmite conform cerințelor legale, pe baza statelor de plată și a celorlalte evidențe justificative. Pentru valorificarea veniturilor nepermanente, pensionarii pot solicita adeverințe întocmite potrivit anexei nr. 6 la Legea nr. 360/2023.

Simpla menționare a unui spor în documente interne nu garantează includerea acestuia în calculul pensiei. Este necesară dovedirea venitului în condițiile prevăzute de lege.

Ce se întâmplă cu veniturile realizate după 1 aprilie 2001?

Pentru perioadele începând cu 1 aprilie 2001, informațiile privind veniturile și contribuțiile sunt, în principiu, înregistrate în bazele de date ale sistemului public de pensii.

Dacă anumite venituri lipsesc din evidențe sau există neconcordanțe, persoanele interesate pot solicita verificarea situației de către casa teritorială de pensii și pot obține documente suplimentare de la angajator, dacă este necesar.

Ce venituri nu pot fi luate în calcul la pensie?

Nu toate sumele încasate în timpul activității profesionale influențează cuantumul pensiei. În cazul veniturilor realizate înainte de 1 aprilie 2001, articolul 139 din Legea nr. 360/2023 prevede utilizarea venitului total lunar realizat asupra căruia s-a datorat contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea condițiilor legale de dovedire.

Prin urmare, veniturile pentru care nu s-a datorat contribuția de asigurări sociale nu pot fi valorificate în măsura în care legislația aplicabilă nu prevede altfel. De asemenea, sumele care nu pot fi dovedite prin documentele solicitate de lege nu sunt incluse automat în calcul.

Cum pot pensionarii să solicite recalcularea pensiei?

Persoanele care consideră că anumite sporuri sau venituri nu au fost luate în calcul pot verifica documentele din dosarul de pensionare și pot solicita informații de la casa teritorială de pensii.

Pentru veniturile realizate înainte de 1 aprilie 2001, este necesară obținerea adeverințelor de la fostul angajator sau de la deținătorul legal al arhivei. Documentele trebuie să respecte cerințele legale și să fie susținute de evidențele justificative.

Ulterior, adeverințele se depun la casa teritorială de pensii, împreună cu solicitarea de valorificare a veniturilor sau de recalculare a pensiei, după caz.

Pentru veniturile nepermanente, CNPP precizează că nu există un termen-limită general pentru depunerea adeverințelor în vederea valorificării acestora. În cazul recalculării solicitate de pensionar, drepturile rezultate din documentele depuse ulterior se acordă, potrivit regulii generale prevăzute de lege, începând cu prima zi a lunii următoare înregistrării cererii.

Verificarea veniturilor din perioada activității profesionale și completarea documentelor lipsă pot contribui la stabilirea corectă a drepturilor de pensie, însă fiecare situație este analizată în funcție de actele prezentate și de condițiile legale aplicabile.

sursa: Adevărul

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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