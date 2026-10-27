Fraudă de peste 1,1 milioane de lei cu mașini second-hand: O persoană a vândut 75 de autoturisme ilegal. Ce a descoperit ANAF
Fraudă de peste 1,1 milioane de lei cu mașini second-hand: O persoană a vândut 75 de autoturisme ilegal. Ce a descoperit ANAF
ANAF verifică inclusiv anunțurile publicate online pentru a identifica vânzările nedeclarate de autoturisme second-hand. În urma controalelor, inspectorii au descoperit în Argeș o persoană care ar fi vândut 75 de mașini, în valoare de peste 7,2 milioane de lei, fără să achite TVA, prejudiciul fiind estimat la peste 1,1 milioane de lei.
Autoturisme de peste 7,2 milioane de lei, comercializate fãrã îndeplinirea obligațiilor fiscale, identificate de ANAF Antifraudã în cadrul verificãrilor privind comerțul cu autoturisme second-hand
Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, o persoanã fizicã din județul Argeș a comercializat 75 de autoturisme, în valoare de peste 7,2 milioane de lei, fãrã înregistrarea activitãții economice și fãrã declararea obligațiilor fiscale aferente
Un control finalizat de inspectorii Direcției Generale Antifraudã Fiscalã (DGAF) la o persoanã fizicã din județul Argeș evidențiazã riscurile generate de desfãșurarea activitãților comerciale fãrã respectarea obligațiilor fiscale.
În urma verificãrilor, inspectorii antifraudã au identificat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei adus bugetului de stat, reprezentând TVA sustrasã de la platã aferentã unor livrãri de autoturisme în valoare totalã de 7.258.790 de lei.
Persoana verificatã a desfãșurat activitãți de comercializare a autoturismelor second-hand în perioada mai 2022 – ianuarie 2025, fãrã sã fie înregistratã într-o formã legalã de organizare și fãrã sã declare obligațiile fiscale aferente activitãții economice desfãșurate.
Monitorizarea anunțurilor online a contribuit la identificarea activitãții cu risc fiscal:
În cadrul verificãrilor, inspectorii DGAF au analizat activitatea desfãșuratã pe platformele de comercializare a autoturismelor second-hand, unde persoana fizicã publicase anunțuri de vânzare pentru 75 de autoturisme, achiziționate atât din România, cât și din alte state.
Verificãrile au relevat cã autoturismele erau comercializate ulterior cãtre persoane fizice, fãrã respectarea obligațiilor fiscale aplicabile tranzacțiilor efectuate. Valoarea totalã a livrãrilor identificate a depãșit 7,2 milioane de lei.
Documente utilizate în tranzacții care nu reflectau circuitul comercial real:
Deși tranzacțiile erau realizate efectiv de persoana fizicã verificatã, potrivit constatãrilor controlului, pentru o parte dintre autoturismele comercializate erau furnizate cumpãratorilor documente care indicau drept vânzãtori societãți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv societãți de tip „missing trader”.
În alte cazuri, erau utilizate documente completate olograf, în care erau însrise datele unor persoane sau entitãți diferite de vânzãtorul real, pentru a îngreuna identificarea persoanei care efectua în fapt vânzarea și stabilirea obligațiilor fiscale aferente. Deși documentele indicau alte persoane sau entitãți în calitate de vânzãtori, operațiunile de comercializare erau realizate efectiv pe teritoriul României de persoana fizicã verificatã.
În cazul autoturismelor provenite din România, inspectorii antifraudã au identificat tranzacții în care persoana verificatã prelua un autoturism de la proprietar, oferind în schimb un alt autoturism și o sumã de bani. Pentru a evita scoaterea din evidențã a autoturismului primit, persoana verificatã solicita proprietarului inițial ca acesta sã rãmânã înregistrat pe numele sãu pânã la revânzare. În situația în care proprietarii nu acceptau, autoturismele erau înregistrate pe numele altor persoane fizice, cunoscute ale persoanei verificate.
Aceste elemente au evidențiat riscuri privind identificarea vânzãtorului real, trasabilitatea operațiunilor comerciale și îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente livrãrilor.
Trasabilitatea autoturismelor și corectitudinea tratamentului fiscal, obiective esențiale ale controalelor antifraudã:
Cazul evidențiazã importanța verificãrii provenienței autoturismelor, a circuitului comercial și a concordanței dintre tranzacțiile efectiv realizate și documentele fiscale aferente.
Prin acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansatã la 1 octombrie 2026, DGAF urmãrește identificarea riscurilor fiscale asociate comerțului cu autoturisme second-hand, inclusiv verificarea provenienței acestora, a circuitului comercial și a modului de îndeplinire a obligațiilor fiscale privind TVA.
Verificãrile urmãresc identificarea operațiunilor nedeclarate și a situațiilor în care documentele utilizate nu reflectã realitatea economicã a tranzacțiilor.
Foto: Arhivă (rol ilustrativ)
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