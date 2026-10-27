VIDEO | Iarnă adevărată pe Transfăgărășan: Ninge abundent, iar zăpada s-a depus în strat consistent. Se intervine pentru deszăpezirea drumului

Iarnă adevărată pe Transfăgărășan: Ninge abundent, iar zăpada s-a depus în strat consistent. Se intervine pentru deszăpezirea drumului

Ninsorile abundente din ultimele ore au dus la depunerea unui strat consistent de zăpadă pe Transfăgărășan. Autoritățile intervin pentru deszăpezirea drumului și recomandă șoferilor să nu circule fără mașini echipate pentru condiții de iarnă.

DRDP Brașov a anunțat marți, 27 octombrie 2026, că iarna s-a instalat pe Transfăgărășan.

Ninge abundent în zona alpină a munților Făgăraș, lucru care a dus la depunerea unui strat consistent de zăpadă.

Autoritățile transmit că se află la fața locului cu utilaje pentru deszăpezire și materiale antiderapante pentru punerea în siguranță a drumului.

Cu toate acestea, șoferilor nu le este recomandat să circule fără mașini echipate corespunzător, pentru condiții de iarnă.

În cursul zilei de marți, 27 octombrie 2026, va avea loc o ședință în care se va decide dacă drumul va fi închis sau nu.

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