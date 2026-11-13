Bărbat din Lupeni, cu mandat de executare emis de Curtea de Apel Alba Iulia, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Deva. Va sta peste 2 ani după gratii pentru furt calificat
Bărbat din Lupeni, cu mandat de executare emis de Curtea de Apel Alba Iulia, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Deva. Va sta peste 2 ani după gratii pentru furt calificat
Polițiștii din județul Hunedoara au depistat un bărbat pe numele căruia instanțele de judecată au emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Persoana depistată a fost depusă în penitenciar, în vederea executării pedepsei.
Un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din municipiul Lupeni, a fost depistat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lupeni.
Pe numele acestuia, Curtea de Apel Alba Iulia a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat la 2 ani și 2 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.
Bărbatul a fost escortat și depus în Penitenciarul Deva în vederea executării pedepsei.
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