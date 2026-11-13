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Bărbat din Lupeni, cu mandat de executare emis de Curtea de Apel Alba Iulia, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Deva. Va sta peste 2 ani după gratii pentru furt calificat

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

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Bărbat din Lupeni, cu mandat de executare emis de Curtea de Apel Alba Iulia, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Deva. Va sta peste 2 ani după gratii pentru furt calificat

Polițiștii din județul Hunedoara au depistat un bărbat pe numele căruia instanțele de judecată au emis un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate. Persoana depistată a fost depusă în penitenciar, în vederea executării pedepsei.

Petrecerea Divorțaților

Un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din municipiul Lupeni, a fost depistat de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Lupeni.

Pe numele acestuia, Curtea de Apel Alba Iulia a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii, fiind condamnat la 2 ani și 2 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Bărbatul a fost escortat și depus în Penitenciarul Deva în vederea executării pedepsei.

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