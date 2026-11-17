Pensii în România: Cum afli online ce pensie vei avea. Simulatorul îți arată suma estimată înainte de pensionare

Românii își pot calcula online pensia estimată, fără drumuri la ghișeele Casei de Pensii. Tot ce trebuie să facă este să își creeze un cont pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), unde au acces la punctajul acumulat și la un simulator care oferă o estimare a venitului pe care l-ar putea încasa la pensionare.

Valentina Robu, șefa CNPP, a explicat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, cum funcționează instrumentul online și cât de des ar trebui utilizat de persoanele care vor să își planifice din timp ieșirea din activitate.

Potrivit acesteia, platforma funcționează ca un instrument de informare și orientare, oferindu-le viitorilor pensionari posibilitatea de a vedea cum evoluează drepturile lor de pensie și ce sumă ar putea primi dacă s-ar pensiona la momentul respectiv.

„Își pot face cont, pot să verifice și pot să își facă simulări. E ca un fel de simulator, este ca un fel de preconsiliere în vederea pensionării”, a explicat Valentina Robu.

La ce interval este recomandat să faci simularea pensiei?

Șefa Casei de Pensii recomandă ca verificarea să nu fie făcută lunar, ci o dată la doi-trei ani. Explicația este că modificările punctajului și ale pensiei estimate devin mai relevante atunci când sunt analizate pe o perioadă mai lungă de timp.

„Nu le recomand să facă simulare în fiecare lună, pentru că nu se face primăvară în pensie dacă tu îți vezi cu cât mi-a crescut pensia, dacă mai adaug o lună de vechime. Le recomand să facă la 2-3 ani, să vadă un pic acea creștere și cu cât îi va influența și decizia, dacă rămâne în activitate sau vrea să opteze pentru o pensionare”, a precizat aceasta.

Calculul estimativ se bazează pe numărul de puncte acumulate, care se înmulțește cu valoarea punctului de referință. La momentul declarației, aceasta era de 81 de lei. Astfel, utilizatorii pot afla ce pensie ar rezulta dacă s-ar pensiona în condițiile existente la data simulării.

Ce alte operațiuni poți face online prin portalul CNPP?

Contul creat pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice oferă acces și la alte servicii administrative, fără deplasarea la sediile instituției. Printre acestea se numără:

*depunerea cererilor de recalculare a pensiei;

*solicitarea valorificării unor perioade suplimentare de vechime;

*modificarea contului bancar în care este virată pensia;

*solicitarea talonului de pensie în format electronic.

Prin extinderea serviciilor digitale, CNPP urmărește simplificarea relației cu beneficiarii și reducerea timpului petrecut la ghișee. Pentru cei care se apropie de vârsta pensionării, simulatorul poate deveni un instrument util în luarea unei decizii importante: când este mai avantajos să iasă din activitate.

sursa: Antena 3 CNN

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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