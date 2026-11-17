Minimum 50.000 de euro daune morale pentru victimele atacurilor de urs: Proiectul a trecut de Senat

Persoanele rănite în urma atacurilor animalelor sălbatice ar putea primi despăgubiri morale de cel puțin 50.000 de euro, în timp ce familiile victimelor decedate în astfel de incidente ar putea beneficia de aceeași sumă minimă.

Senatul a adoptat luni, 16 noiembrie, o inițiativă legislativă a UDMR care propune modificarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic. Anunțul a fost făcut de senatorul UDMR Tánczos Barna, unul dintre inițiatorii proiectului, conform Mediafax.

Potrivit propunerii legislative, persoanele rănite în urma atacurilor animalelor sălbatice ar urma să primească daune morale de minimum 50.000 de euro. În cazul atacurilor soldate cu decese, despăgubirile ar reveni soțului supraviețuitor și copiilor victimei sau, în lipsa acestora, rudelor de gradul I.

Proiectul prevede și acoperirea cheltuielilor de spitalizare, a costurilor de înmormântare, acolo unde este cazul, precum și a veniturilor nete pierdute în perioada de incapacitate de muncă.

Proiectul legislativ propune și modificarea cuantumului despăgubirilor pentru uciderea ilegală a ursului. Potrivit inițiatorilor, valoarea acestora ar urma să fie redusă de la 40.000 de euro la 500 de euro.

Tánczos Barna susține că populația de urs nu este în pericol și că reglementările privind protejarea speciei trebuie să țină cont de starea populației, menținând în același timp caracterul infracțional al braconajului.

După votul din Senat, proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional.

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