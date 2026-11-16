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Pensii plătite mai devreme în România decembrie 2026: Cine primește banii, inclusiv cei în plus, înainte de termen

Ioana Oprean

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Pensii plătite mai devreme în România decembrie 2026: Cine primește banii, inclusiv cei în plus, înainte de termen

Luna decembrie 2026 vine cu modificări în calendarul de plată a pensiilor, atât pentru beneficiarii care încasează banii pe card, cât și pentru cei care primesc pensia prin intermediul Poștei Române. Zilele nelucrătoare influențează programul obișnuit, astfel că unii pensionari își vor primi banii mai devreme, în timp ce alții ar putea avea de așteptat câteva zile în plus.

Pensionarii care primesc pensia prin Poșta Română vor intra în posesia banilor începând cu 2 decembrie, întrucât data de 1 decembrie 2026 este zi liberă legală. Distribuirea pensiilor la domiciliu este programată în intervalul 2-15 decembrie 2026. În cazul beneficiarilor care nu sunt găsiți acasă, sumele pot fi ridicate ulterior de la oficiul poștal de care aparțin.

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Prin intermediul Poștei Române sunt livrate pensiile pentru aproximativ 2,1 milioane de beneficiari.

În schimb, pensionarii care au optat pentru plata pe card vor primi banii mai devreme. Viramentele sunt programate pentru 11 decembrie 2026, cu o zi înaintea datei obișnuite de plată, deoarece 12 decembrie cade într-o zi nelucrătoare.

Câți bani în plus primesc pensionarii în decembrie? Ajutorul ajunge la 500 de lei

Pe lângă pensia lunară, milioane de pensionari cu venituri reduse au dreptul la o sumă suplimentară în decembrie 2026. Este vorba despre a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat în baza OUG nr. 23/2026, prin care pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei beneficiază de un sprijin financiar împărțit în două tranșe, în lunile mai și decembrie.

Astfel, pensionarii cu venituri lunare de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi încă 500 de lei. Cei care au venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 400 de lei, în timp ce pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.

Banii se acordă automat, fără ca beneficiarii să depună cereri sau documente suplimentare. Plata este realizată prin intermediul caselor teritoriale și sectoriale de pensii, iar pentru stabilirea eligibilității sunt luate în calcul veniturile aferente lunii noiembrie 2026.

Prin urmare, în decembrie, pensionarii eligibili vor primi atât pensia lunară, cât și ajutorul financiar suplimentar de 300, 400 sau 500 de lei, în funcție de veniturile realizate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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