17 noiembrie 2026: 30 de ani de la alegerea lui Emil Constantinescu în funcția de președinte al României

La 17 noiembrie 2026 se împlinesc 30 de ani de la alegerea lui Emil Constantinescu în funcția de președinte al României, în urma celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din 1996. Victoria sa în fața președintelui în exercițiu, Ion Iliescu, a reprezentat unul dintre cele mai importante momente politice ale perioadei de tranziție de după căderea regimului comunist.

Scrutinul din 1996 a avut o semnificație care a depășit simpla alternanță la conducerea statului. Pentru prima dată după Revoluția din decembrie 1989, puterea prezidențială era preluată de un candidat susținut de opoziția democratică, într-un proces electoral care a confirmat posibilitatea schimbării politice prin vot.

Cine era Emil Constantinescu înainte de alegerile din 1996

Născut la 19 noiembrie 1939, la Tighina, Emil Constantinescu era profesor universitar și geolog de profesie. Înainte de a intra în prim-planul vieții politice, a avut o carieră academică la Universitatea din București, unde a devenit rector.

După Revoluția din decembrie 1989, s-a implicat în mișcarea civică și democratică. A participat la manifestațiile din Piața Universității din 1990 și s-a numărat printre fondatorii Alianței Civice. Ulterior, a devenit una dintre figurile reprezentative ale Convenției Democratice din România (CDR), alianță politică formată din partide și organizații care urmăreau înlăturarea dominației politice a fostei structuri comuniste.

În 1992, Constantinescu fusese deja candidatul CDR la alegerile prezidențiale, când a ajuns în turul al doilea, pierdut în fața lui Ion Iliescu. Experiența electorală din 1992 i-a consolidat poziția de lider al opoziției, iar în 1996 a revenit în competiție cu o susținere politică mai largă.

Alegerile din 17 noiembrie 1996: victoria schimbării

Primul tur al alegerilor prezidențiale s-a desfășurat la 3 noiembrie 1996. Ion Iliescu s-a clasat pe primul loc, cu 32,25% din voturi, urmat de Emil Constantinescu, cu 28,21%. Niciun candidat nu a obținut majoritatea necesară pentru a câștiga din primul tur.

În consecință, confruntarea decisivă s-a desfășurat la 17 noiembrie 1996, între cei doi candidați.

Rezultatul a fost favorabil lui Emil Constantinescu, care a obținut 7.057.906 voturi, reprezentând 54,41% din totalul voturilor valabil exprimate. Ion Iliescu a fost votat de 5.914.579 de alegători, respectiv 45,59%.

Prezența la urne a fost de 75,90%, cu 13.078.883 de alegători. Diferența de aproximativ 1,14 milioane de voturi a consfințit victoria candidatului Convenției Democratice.

Rezultatele au fost confirmate de Curtea Constituțională prin Hotărârea nr. 76 din 1996, care a constatat alegerea lui Emil Constantinescu în funcția de președinte al României. Validarea a fost stabilită pentru 22 noiembrie 1996.

Victoria sa a fost considerată un moment istoric: pentru prima dată după Revoluția din 1989, un președinte în funcție pierdea alegerile, iar opoziția democratică prelua conducerea statului prin vot popular.

Un mandat marcat de reforme și apropierea de structurile euroatlantice

Emil Constantinescu a exercitat funcția de președinte al României în perioada 1996–2000. Mandatul său s-a desfășurat într-un context economic și social dificil, caracterizat de restructurarea industriei de stat, privatizări, inflație, instabilitate guvernamentală și presiuni pentru accelerarea reformelor instituționale.

Guvernarea a fost asigurată de o coaliție formată în jurul Convenției Democratice din România, împreună cu Uniunea Democrată Maghiară din România și Uniunea Social Democrată.

Printre direcțiile importante ale perioadei s-au numărat:

*accelerarea reformei economice și a procesului de privatizare;

*restructurarea întreprinderilor de stat;

*modificarea legislației privind proprietatea și restituirea terenurilor agricole și a pădurilor;

*consolidarea administrației publice locale;

*adoptarea unor măsuri legislative privind accesul la dosarele fostei Securități;

*dezvoltarea relațiilor cu instituțiile europene și euroatlantice.

Unul dintre cele mai importante obiective ale președinției Constantinescu a fost integrarea României în NATO și Uniunea Europeană.

În iulie 1997, la summitul NATO de la Madrid, România a fost nominalizată printre statele candidate pentru următoarea etapă a extinderii Alianței, fiind plasată în primul grup de țări avute în vedere pentru aderare.

În decembrie 1999, la Consiliul European de la Helsinki, România a primit decizia de deschidere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Aceste evoluții au reprezentat repere importante pentru orientarea strategică a țării către Occident.

De asemenea, România a obținut președinția în exercițiu a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) pentru anul 2001, un rezultat diplomatic important pregătit în perioada mandatului său.

Între speranțele din 1996 și dezamăgirile de la finalul mandatului

Dacă victoria din 1996 a fost însoțită de mari așteptări privind schimbarea clasei politice, reformarea instituțiilor și îmbunătățirea nivelului de trai, bilanțul mandatului a fost unul complex și controversat.

România s-a confruntat cu dificultăți economice, conflicte în interiorul coaliției de guvernare, schimbări repetate de prim-miniștri și nemulțumiri sociale. Ritmul reformelor a fost inegal, iar promisiunile privind combaterea corupției și creșterea prosperității nu au fost îndeplinite în măsura așteptată de populație.

În plan politic, Constantinescu a încercat să își exercite rolul constituțional de mediator între instituțiile statului și să mențină direcția prooccidentală a României.

În anul 2000, președintele a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat. Decizia a venit într-un moment în care popularitatea sa era afectată de dificultățile guvernării și de nemulțumirile acumulate în societate.

La finalul mandatului, în decembrie 2000, Emil Constantinescu și-a reluat activitatea universitară și implicarea în organizații civice și proiecte dedicate dezvoltării democratice și cooperării regionale.

sursa: Radio Europa Liberă, Mediafax

foto: arhivă

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