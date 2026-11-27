Pensii în România: Cine va plăti nota îmbătrânirii populației? Deficitul pentru pensii şi sănătate ar putea depăşi 7% din PIB în 2035
Pensii în România: Cine va plăti nota îmbătrânirii populației? Deficitul pentru pensii şi sănătate ar putea depăşi 7% din PIB în 2035
România riscă să se confrunte cu o presiune majoră asupra finanţelor publice în următorul deceniu. Necesarul suplimentar de finanţare pentru pensiile publice, sistemul de sănătate şi serviciile de îngrijire de lungă durată ar putea ajunge la 7,16% din PIB în 2035, dacă autorităţile nu implementează reforme consistente. Avertismentul apare într-un studiu realizat de Asociaţia CFA România, care arată că, într-un scenariu ambiţios de reformă, acest necesar ar putea fi redus la numai 0,99% din PIB.
Analiza evidenţiază riscurile generate de schimbările demografice, într-un moment în care populaţia României este în scădere, numărul persoanelor vârstnice creşte, iar baza de contribuabili se restrânge. Presiunea se va resimţi simultan asupra sistemului public de pensii, sănătăţii şi serviciilor de îngrijire pe termen lung, toate dependente de resurse bugetare deja limitate.
Potrivit autorilor studiului, intervalul 2027-2035 reprezintă o perioadă decisivă pentru pregătirea economiei şi a finanţelor publice înaintea anilor 2035-2055, când efectele îmbătrânirii populaţiei vor atinge intensitatea maximă.
Prea puţini contribuabili pentru o populaţie tot mai îmbătrânită
Una dintre principalele vulnerabilităţi identificate este numărul redus al persoanelor active şi al celor care contribuie efectiv la sistemul public de pensii. În România, doar aproximativ doi din trei adulţi de vârstă activă lucrează, iar puţin peste unul din doi contribuie la sistemul public de pensii. În plus, o parte importantă a contribuţiilor este calculată la nivelul salariului minim.
În aceste condiţii, dacă baza de contribuţii rămâne restrânsă, iar productivitatea continuă să se situeze la niveluri scăzute în comparaţie cu restul Uniunii Europene, România ar putea avea de acoperit anual, în perioada 2035-2055, un necesar de aproximativ 7-8% din PIB pentru pensii, sănătate şi îngrijire de lungă durată, după deducerea veniturilor din CAS alocate Pilonului I şi a celor din CASS.
Reformele ar putea reduce de peste şapte ori presiunea bugetară
Studiul CFA România analizează mai multe scenarii de politică publică şi arată că amploarea viitoarei presiuni bugetare depinde în mod direct de măsurile adoptate în următorii ani. Diferenţa dintre scenariul de referinţă, cu un necesar de finanţare de 7,16% din PIB în 2035, şi scenariul ambiţios de reformă, de 0,99% din PIB, evidenţiază potenţialul unor intervenţii coordonate.
Printre direcţiile prioritare se numără creşterea ocupării forţei de muncă, îmbunătăţirea productivităţii, eficientizarea colectării fiscale şi utilizarea mai judicioasă a banilor publici.
Autorii avertizează că declinul demografic nu poate fi inversat prin politici economice, însă efectele sale asupra bugetului pot fi limitate dacă reformele sunt pregătite şi aplicate din timp. În acelaşi timp, populaţia trebuie să aibă încredere că taxele şi contribuţiile plătite se reflectă în servicii publice accesibile şi de calitate.
Concluziile sunt prezentate în studiul „Presiunea demografică şi viitorul economic al României. Costul inacţiunii şi necesitatea reformelor”, realizat de Asociaţia CFA România. Reprezentanţii organizaţiei subliniază că valorile prezentate sunt simulări condiţionate de ipotezele modelului macrofiscal, nu prognoze certe.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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