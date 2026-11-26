Pensia minimă garantată în 2026. Cine primește indemnizația socială pentru pensionari de 1.281 de lei lunar și în ce condiții se acordă banii de la stat

Pensia minimă garantată în România se menține în 2026 la valoarea de 1.281 de lei pe lună. Pensionarii ale căror drepturi de pensie se situează sub acest plafon beneficiază de sprijin financiar de la stat, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Indemnizația socială pentru pensionari a fost introdusă pentru a veni în sprijinul persoanelor vârstnice cu venituri reduse și pentru a le asigura un nivel minim de venit.

Cât este pensia minimă garantată în 2026

Denumită oficial indemnizație socială pentru pensionari, pensia minimă garantată nu reprezintă o categorie distinctă de pensie, ci un sprijin financiar acordat de stat.

Valoarea acesteia a fost stabilită la 1.281 de lei începând cu 1 ianuarie 2024, prin OUG nr. 115/2023, și a rămas neschimbată în 2025 și 2026.

Diferența dintre pensia calculată și plafonul minim stabilit prin lege este suportată de la bugetul de stat, nu din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Cine beneficiază de pensia minimă garantată în România

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), indemnizația socială se acordă pensionarilor care au domiciliul în România și ale căror drepturi de pensie și alte venituri luate în calcul potrivit legii sunt mai mici decât plafonul de 1.281 de lei.

Printre beneficiari se numără:

– Pensionarii pentru limită de vârstă;

– Beneficiarii pensiei anticipate;

– Pensionarii de invaliditate;

– Beneficiarii pensiei de urmaș.

Indemnizația se acordă indiferent de data la care persoana a ieșit la pensie, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile legale.

În cazul pensiei de urmaș, indemnizația socială se stabilește pentru fiecare urmaș în parte.

Cum se calculează pensia socială în 2026

Suma acordată de stat diferă de la un pensionar la altul, în funcție de valoarea drepturilor de pensie.

Spre exemplu, în lipsa altor venituri luate în calcul potrivit legii:

– La o pensie de 600 de lei, statul acordă o diferență de 681 de lei;

– La o pensie de 800 de lei, diferența este de 481 de lei;

– La o pensie de 1.000 de lei, diferența este de 281 de lei;

– La o pensie de 1.200 de lei, diferența este de 81 de lei.

În toate aceste situații, suma totală încasată lunar de pensionar ajunge la 1.281 de lei.

Poți primi pensia minimă garantată dacă nu ai lucrat niciodată?

Indemnizația socială pentru pensionari nu trebuie confundată cu ajutorul social. Aceasta se acordă persoanelor care au deja dreptul la o categorie de pensie.

Prin urmare, persoanele care nu au lucrat niciodată și nu beneficiază de niciun drept de pensie nu primesc automat suma de 1.281 de lei.

Pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă trebuie îndeplinite condițiile legale privind vârsta de pensionare și stagiul minim de cotizare. În cazul altor categorii de pensie, condițiile de acordare sunt diferite.

Ce venituri sunt luate în calcul la acordarea pensiei minime

În cazul persoanelor care beneficiază de mai multe pensii, la stabilirea indemnizației sociale se iau în considerare drepturile de pensie cumulate, precum și anumite indemnizații acordate în baza unor legi speciale.

Astfel, dacă valoarea cumulată a acestor drepturi este egală sau depășește plafonul de 1.281 de lei, pensionarul nu mai beneficiază de completarea acordată de stat.

Unde apare indemnizația socială pe talonul de pensie

Indemnizația socială nu este evidențiată ca element distinct de calcul în decizia de pensionare, ci apare pe talonul lunar de pensie.

Pensionarii care doresc să afle cum a fost stabilită suma pe care o încasează sau consideră că îndeplinesc condițiile pentru acordarea indemnizației sociale se pot adresa casei teritoriale de pensii de care aparțin.

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