Decret privind numirea în funcția de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente, la data de 1 decembrie 2026, a domnului Răzvan Nicolae Sebe;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Ursulescu Nicolae-Cristian, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, la data de 1 decembrie 2026 – pensionare;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Andrieș Gabriel, procuror general adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, la data de 1 decembrie 2026 – pensionare;

Decret privind trecerea în rezervă a domnului general-maior – cu două stele Popescu Vasile Sorinel din Ministerul Apărării Naționale;

Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de brigadă – cu o stea Cocolici Spiridon Daniel din Ministerul Apărării Naționale la data de 30 noiembrie 2026;

Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de brigadă – cu o stea Postelnicu Ioan Ionel din Ministerul Afacerilor Interne la data de 29 noiembrie 2026.

Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Bondor Vasile Remus-Hadrian din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Brînzei Tănase Valentin din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Cîrstea Simion Sorin din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Sava Mihai Claudiu-Mihail din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026

Decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele a domnului general de flotilă aeriană–cu o stea Mischie Ioan Ioan din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană – cu o stea a domnului comandor Bălan Ghiorghe Gheorghiță din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă – cu o stea domnului comandor Ioan Anghel Marian din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă – cu o stea domnului comandor Rădulescu Nicolae Fănel din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Balica Nicolae Ciprian din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026:

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Ionescu Dumitru Vasile din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026:

Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele, în retragere, a domnului general-maior – cu două stele (rtr.) Grecu Petre Dan-Florin din Ministerul Apărării Naționale;

Decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele, în retragere, a domnului general de brigadă – cu o stea (rtr.) Constantin Constantin Dumitru din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, domnului colonel (rtr.) Andronic Ermil Benoni din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, domnului colonel (rtr.) Bălaș Dumitru Mircea din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, domnului colonel (rtr.) Cioabă Manole Ionel din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, domnului colonel (rtr.) Sinescu Moise Călin din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Mărculescu Nicolae-Viorel Mihai-Cristian din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Patriche Vartolomei Marius-Haientz din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Grigore Isidor Cristian din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Iacoboaei Gheorghe Ionuț-Andrei din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Iorga Gheorghe Aurelian din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Velicu George Marius din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind avansarea în gradul profesional de chestor principal de poliție a chestorului de poliție DRAGNEA Niculae Marius din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Bledea Petru Petru din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Bunghiuz Virgil Florin-Nicolae din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Doloiu Ilie Ștefan din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Iaru Ionel Marius-Claudiu din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Moruț Ilie Bogdan-Mihăiță din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Petrică Nicolae Bogdan-Florin din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Poenari Vasile Florin-Constantin din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție doamnei comisar-șef de poliție Porojan Titi Mihaela din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Poschină Zoltan Sabin-Gabriel din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Robu Gheorghe Constantin din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Simene Dănuț Crinu din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;

Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție doamnei comisar-șef de poliție Voicu Nicolae Felicia-Sanda din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)