Doi judecători de la Tribunalul Alba ies la pensie: Decrete semnate de președintele Nicușor Dan
Doi judecători de la Tribunalul Alba ies la pensie: Decrete semnate de președintele Nicușor Dan
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 25 noiembrie 2026, decretele privind eliberarea din funcție, începând cu 1 decembrie, a doi judecători de la Tribunalul Alba, Iosa Silvia și Lupean Hadrian, ca urmare a pensionării. Totodată, șeful statului a semnat decretul de eliberare din funcție a unei judecătoare de la Judecătoria Galați, ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare de excludere din magistratură. Lista decretelor prezidențiale cuprinde și numiri, avansări și acordări de grade militare și profesionale.
Decretele semnate de președintele României
Decret privind numirea în funcția de vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente, la data de 1 decembrie 2026, a domnului Răzvan Nicolae Sebe;
Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Ursulescu Nicolae-Cristian, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, la data de 1 decembrie 2026 – pensionare;
Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Andrieș Gabriel, procuror general adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, la data de 1 decembrie 2026 – pensionare;
Decret privind trecerea în rezervă a domnului general-maior – cu două stele Popescu Vasile Sorinel din Ministerul Apărării Naționale;
Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de brigadă – cu o stea Cocolici Spiridon Daniel din Ministerul Apărării Naționale la data de 30 noiembrie 2026;
Decret privind trecerea în rezervă a domnului general de brigadă – cu o stea Postelnicu Ioan Ionel din Ministerul Afacerilor Interne la data de 29 noiembrie 2026.
Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Bondor Vasile Remus-Hadrian din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Brînzei Tănase Valentin din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Cîrstea Simion Sorin din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Sava Mihai Claudiu-Mihail din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026
Decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele a domnului general de flotilă aeriană–cu o stea Mischie Ioan Ioan din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană – cu o stea a domnului comandor Bălan Ghiorghe Gheorghiță din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă – cu o stea domnului comandor Ioan Anghel Marian din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de contraamiral de flotilă – cu o stea domnului comandor Rădulescu Nicolae Fănel din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Balica Nicolae Ciprian din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026:
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Ionescu Dumitru Vasile din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026:
Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele, în retragere, a domnului general-maior – cu două stele (rtr.) Grecu Petre Dan-Florin din Ministerul Apărării Naționale;
Decret privind înaintarea în gradul de general-maior – cu două stele, în retragere, a domnului general de brigadă – cu o stea (rtr.) Constantin Constantin Dumitru din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, domnului colonel (rtr.) Andronic Ermil Benoni din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, domnului colonel (rtr.) Bălaș Dumitru Mircea din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, domnului colonel (rtr.) Cioabă Manole Ionel din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea, în retragere, domnului colonel (rtr.) Sinescu Moise Călin din Ministerul Apărării Naționale, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Mărculescu Nicolae-Viorel Mihai-Cristian din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind înaintarea în gradul de general-locotenent – cu trei stele a domnului general-maior – cu două stele Patriche Vartolomei Marius-Haientz din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Grigore Isidor Cristian din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Iacoboaei Gheorghe Ionuț-Andrei din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Iorga Gheorghe Aurelian din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului de general de brigadă – cu o stea domnului colonel Velicu George Marius din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind avansarea în gradul profesional de chestor principal de poliție a chestorului de poliție DRAGNEA Niculae Marius din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Bledea Petru Petru din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Bunghiuz Virgil Florin-Nicolae din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Doloiu Ilie Ștefan din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Iaru Ionel Marius-Claudiu din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Moruț Ilie Bogdan-Mihăiță din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Petrică Nicolae Bogdan-Florin din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Poenari Vasile Florin-Constantin din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție doamnei comisar-șef de poliție Porojan Titi Mihaela din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Poschină Zoltan Sabin-Gabriel din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Robu Gheorghe Constantin din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție domnului comisar-șef de poliție Simene Dănuț Crinu din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026;
Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de poliție doamnei comisar-șef de poliție Voicu Nicolae Felicia-Sanda din Ministerul Afacerilor Interne, la data de 1 decembrie 2026.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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