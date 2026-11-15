Pensii calculate greșit? Cum verifici dacă statul îți datorează bani în plus

O decizie de pensionare nu trebuie acceptată fără verificări. Chiar dacă documentul emis de Casa de Pensii pare corect, suma înscrisă în el poate ascunde erori privind vechimea în muncă, veniturile realizate, sporurile, perioadele asimilate sau punctajul acumulat de-a lungul anilor.

Pentru pensionari, diferența dintre un calcul corect și unul greșit poate însemna bani pierduți lunar, uneori pe perioade îndelungate. Vestea bună este că decizia poate fi verificată, iar eventualele greșeli pot fi contestate, cu respectarea termenelor legale.

Iată ce trebuie verificat, ce documente sunt importante și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze o persoană care suspectează că pensia i-a fost calculată greșit.

Primul pas: verifică dacă toată vechimea în muncă a fost luată în calcul

Una dintre cele mai importante verificări privește stagiul de cotizare. Pensionarul trebuie să compare perioadele de muncă înscrise în decizie cu documentele pe care le deține.

Trebuie urmărite în special:

*Perioadele lucrate la fiecare angajator;

*Vechimea realizată înainte de 1 aprilie 2001;

*Stagiile de cotizare realizate după această dată;

*Perioadele lucrate în grupa I și grupa a II-a de muncă;

*Perioadele încadrate în condiții deosebite sau speciale;

*Stagiul militar, studiile universitare și alte perioade asimilate, în condițiile legii;

*Perioadele de concediu pentru creșterea copilului care sunt recunoscute de legislația pensiilor.

O perioadă lipsă sau înregistrată greșit poate modifica punctajul total și, implicit, cuantumul pensiei.

Este important de precizat că nu toate perioadele asimilate sunt tratate identic cu perioadele contributive. De aceea, simpla adunare a anilor petrecuți în câmpul muncii nu este suficientă pentru a stabili dacă pensia este corectă.

Sporurile, primele și al 13-lea salariu pot face diferența

Un alt capitol care merită verificat este cel al veniturilor realizate în timpul activității profesionale.

Noua legislație a pensiilor, respectiv Legea nr. 360/2023, permite valorificarea unor venituri contributive care nu erau luate în calcul în anumite situații potrivit legislației anterioare.

Printre acestea se numără, în condițiile prevăzute de lege:

*Sporurile nepermanente;

*Primele și premiile;

*Al 13-lea salariu;

*Plata orelor suplimentare;

*Veniturile realizate în acord global;

*Alte adaosuri salariale pentru care s-au datorat contribuții de asigurări sociale.

Pentru veniturile anterioare datei de 1 aprilie 2001, adeverințele eliberate de angajatori sau de deținătorii arhivelor pot avea un rol esențial.

Pentru perioadele ulterioare lunii aprilie 2001, informațiile privind veniturile sunt, în principiu, disponibile în bazele de date electronice ale sistemului public de pensii.

Prin urmare, pensionarii care au lucrat în întreprinderi industriale, fabrici, unități miniere sau alte sectoare în care se acordau sporuri și prime ar trebui să verifice dacă aceste venituri au fost valorificate corespunzător.

Cum verifici dacă punctajul de pensie a fost calculat corect?

Calculul pensiei nu se rezumă la numărul anilor lucrați.

Potrivit Legii nr. 360/2023, cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizate cu valoarea punctului de referință aplicabilă.

Numărul total de puncte este format din:

*Punctajele anuale acumulate în perioada de activitate;

*Punctele de stabilitate acordate pentru perioadele contributive care depășesc 25 de ani, în condițiile legii.

Punctajul lunar se determină prin raportarea venitului brut lunar care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv.

Aici pot apărea diferențe importante: venituri înregistrate incorect, luni lipsă, sporuri nevalorificate sau perioade de cotizare omise.

Atenție și la punctele de stabilitate! Acestea se acordă diferențiat, în funcție de vechimea contributivă care depășește 25 de ani:

*0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani și până la 30 de ani;

*0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani și până la 35 de ani; *1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.

Nu toate perioadele asimilate sau necontributive intră în calculul punctelor de stabilitate.

Ce documente trebuie comparate cu decizia de pensionare?

Pentru o verificare serioasă, pensionarul ar trebui să aibă la dispoziție atât decizia de pensionare, cât și documentele care au stat la baza emiterii acesteia.

Cele mai importante sunt:

*Carnetul de muncă;

*Adeverințele de vechime;

*Adeverințele privind sporurile și veniturile suplimentare;

*Adeverințele pentru grupele de muncă și condițiile speciale;

*Documentele privind perioadele de studii sau serviciul militar, după caz;

*Situația stagiilor de cotizare;

*Anexa de calcul care însoțește decizia de pensionare.

Nu este suficient să verifici doar suma finală. Trebuie urmărite și elementele care au dus la stabilirea acesteia.

O diferență de câteva luni de vechime, un spor nevalorificat sau un punctaj anual calculat greșit pot avea efecte asupra pensiei pentru întreaga perioadă de plată.

Ce faci dacă descoperi că pensia a fost calculată greșit?

Există două situații care trebuie diferențiate.

A. Casa de Pensii a greșit calculul

Dacă se constată diferențe între drepturile stabilite și cele legal cuvenite, pensionarul poate solicita revizuirea pensiei. Potrivit art. 94 din Legea nr. 360/2023, casa teritorială de pensii poate efectua modificările necesare și din oficiu.

B. Ai descoperit documente sau venituri care nu au fost valorificate

Dacă pensionarul găsește ulterior adeverințe privind sporuri, venituri sau perioade de cotizare care nu au fost luate în calcul, poate solicita recalcularea pensiei, prin depunerea documentelor justificative, în condițiile art. 94 alin. (5).

Este important ca solicitarea să fie însoțită de documente concrete și să indice exact ce elemente trebuie corectate sau adăugate.

Atenție! Termenul de contestare este de 45 de zile

Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte pe care pensionarii trebuie să le cunoască.

Potrivit art. 127 din Legea nr. 360/2023, deciziile emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate în termen de 45 de zile de la comunicare, la instanța judecătorească competentă.

Litigiile privind deciziile de pensionare sunt soluționate în primă instanță de tribunale.

Un aspect esențial: simpla depunere a unei petiții la Casa de Pensii sau la Avocatul Poporului nu suspendă și nu întrerupe termenul legal de contestare.

Prin urmare, pensionarii care consideră că decizia este greșită trebuie să fie atenți la data comunicării documentului și să nu lase să treacă termenul legal în speranța că o reclamație administrativă va rezolva automat problema.

Mai mult, deciziile care nu sunt contestate în termenul prevăzut de lege devin definitive.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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