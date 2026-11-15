Ai pus cauciucurile de iarnă? Riști amendă chiar dacă nu a venit încă zăpada?
Ai pus cauciucurile de iarnă? Riști amendă chiar dacă nu a venit încă zăpada?
Odată cu instalarea sezonului rece, șoferii trebuie să acorde o atenție sporită echipării autoturismelor cu anvelope corespunzătoare condițiilor meteo. Dincolo de siguranța în trafic, neglijarea acestei obligații poate atrage sancțiuni contravenționale consistente.
În România, legislația nu stabilește o dată calendaristică fixă de la care anvelopele de iarnă devin obligatorii. Obligația este condiționată de starea carosabilului, nu de luna din calendar.
Când riști să fii amendat?
Potrivit prevederilor art. 102 alin. (1) pct. 28 din OUG nr. 195/2002, constituie contravenție conducerea unui autovehicul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără ca acesta să fie echipat cu anvelope de iarnă.
Începând cu iulie 2026, sancțiunea este cuprinsă între 9 și 20 de puncte-amendă, valoarea unui punct-amendă fiind de 216,25 lei. Pe lângă amendă, polițiștii pot reține certificatul de înmatriculare al mașinii, eliberând o dovadă fără drept de circulație.
Sunt acceptate și anvelopele all-season?
Da! Registrul Auto Român precizează că anvelopele comercializate sub denumirea all-season sunt acceptate dacă au marcajul M+S, M.S. sau M&S. Prin urmare, denumirea comercială nu este suficientă: șoferii trebuie să verifice inscripțiile de pe flancul pneurilor.
Ce trebuie să verifici înainte de a pleca la drum?
Pe lângă montarea anvelopelor corespunzătoare, conducătorii auto ar trebui să verifice:
*Starea generală și gradul de uzură al cauciucurilor.
*Adâncimea profilului anvelopelor.
*Presiunea în pneuri, conform recomandărilor producătorului.
*Data fabricației și eventualele deteriorări ale cauciucurilor.
*Funcționarea sistemului de iluminare și starea ștergătoarelor.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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