Pensii în 2026: Pot primi românii pensie din mai multe țări dacă au lucrat doar câțiva ani în fiecare?

Românii care au muncit în mai multe state pot beneficia de pensii din fiecare țară în care au fost asigurați, chiar dacă perioadele de activitate au fost relativ scurte. În anumite condiții, anii de cotizare se cumulează pentru stabilirea dreptului la pensie, însă fiecare stat calculează și plătește separat suma aferentă perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul său.

De exemplu, o persoană care a lucrat 12 ani în România și 18 ani în Italia poate avea cumulate 30 de ani de asigurare pentru stabilirea dreptului la pensie. Asta nu înseamnă însă că va primi o singură pensie pentru întreaga perioadă. România va calcula drepturile corespunzătoare contribuțiilor realizate în țară, iar Italia va plăti partea care îi revine, conform legislației aplicabile.

Ce se întâmplă dacă o persoană a lucrat mai puțin de un an într-o țară?

În anumite situații, dacă statul respectiv nu acordă o pensie pentru o perioadă atât de scurtă, lunile de asigurare pot fi luate în calcul de celelalte state în care persoana a lucrat. Astfel, perioadele de cotizare nu sunt pierdute automat.

Nici plata pensiilor nu începe obligatoriu în același timp. Fiecare țară are propriile condiții de pensionare și propria vârstă legală, iar drepturile se acordă numai după îndeplinirea cerințelor prevăzute de legislația națională.

Regulile europene de coordonare a sistemelor de securitate socială se aplică și în Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția. În relația cu Statele Unite, acordul de securitate socială dintre România și SUA, intrat în vigoare la 1 septembrie 2026, permite, în condițiile prevăzute de acesta, cumularea perioadelor de asigurare pentru stabilirea drepturilor de pensie.

Unde trebuie depusă cererea de pensionare?

În cazul pensiilor coordonate prin regulile europene, solicitarea se depune, de regulă, la instituția competentă din țara în care locuiește persoana. Dacă aceasta nu a lucrat niciodată în statul de reședință, cererea poate fi depusă în țara în care a lucrat ultima dată. Instituțiile de pensii din statele implicate își transmit reciproc informațiile necesare pentru soluționarea dosarului.

Comisia Europeană recomandă ca persoanele care se apropie de vârsta pensionării să solicite informații cu cel puțin șase luni înainte, deoarece procedurile pentru obținerea pensiilor din mai multe țări pot dura.

Prin urmare, anii lucrați în străinătate pot contribui la îndeplinirea condițiilor pentru pensionare, chiar dacă nu sunt suficienți, separat, pentru acordarea unei pensii în statul respectiv. Cuantumul final depinde însă de contribuțiile achitate, de perioadele recunoscute și de legislația fiecărei țări.

sursa: TVR Info

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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