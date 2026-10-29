Biserica Ortodoxă Română avertizează asupra grupărilor care se pretind ortodoxe: Măsuri pastorale pentru protejarea credincioșilor
Biserica Ortodoxă Română avertizează asupra grupărilor care se pretind ortodoxe: Măsuri pastorale pentru protejarea credincioșilor
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis intensificarea informării credincioșilor cu privire la grupările schismatice și eretice care se prezintă drept ortodoxe. Reprezentanții centrelor eparhiale vor atrage atenția asupra riscurilor participării la activitățile acestora și vor sublinia importanța păstrării comuniunii cu Biserica Ortodoxă canonică.
Decizia a fost adoptată joi, 29 octombrie 2026, în cadrul ședinței Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României.
Potrivit hotărârilor adoptate, grupările vizate desfășoară activități de cult asemănătoare celor ale Bisericii Ortodoxe, utilizând în mod abuziv titulaturi, veșminte, slujbe și icoane specifice acesteia. Astfel de practici pot crea confuzie în rândul credincioșilor, mai ales în condițiile în care unele grupări solicită donații pentru construirea de lăcașuri de cult și pentru susținerea unor activități sociale și religioase.
În acest context, centrele eparhiale vor lua măsuri pastorale la nivel local pentru a asigura informarea corectă a credincioșilor și pentru a evidenția importanța respectării rânduielilor canonice statornicite de Sfinții Părinți.
2028, dedicat textelor biblice și celor care le-au transmis
În cadrul aceleiași ședințe, Sfântul Sinod a declarat anul 2028 drept „Anul omagial al folosirii textelor biblice în viața liturgică a Bisericii” și „Anul comemorativ al traducătorilor și tipografilor cărților biblice și liturgice” în Patriarhia Română. Totodată, a fost aprobat programul-cadru al manifestărilor teologice, educaționale, culturale și mediatice.
Ierarhii au aprobat și mai multe proiecte de texte liturgice dedicate unor sfinți și icoane ale Maicii Domnului. Printre acestea se numără Acatistul și Paraclisul Sfântului Sfințit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei, slujba Sfinților Martiri Militari, precum și texte liturgice dedicate icoanelor Maicii Domnului „Grabnic ajutătoare” de la Mănăstirea Dintr-un Lemn și „Rugul Aprins”. Au fost aprobate, de asemenea, texte dedicate Sfintei Cuvioase Mucenițe Evloghia de la Samurcășești și Sfântului Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj.
Reguli mai clare pentru comunicarea publică a clericilor
O altă hotărâre vizează aprobarea proiectului Codului pastoral de comunicare responsabilă în Biserica Ortodoxă Română. Documentul reunește și sistematizează prevederile statutare și hotărârile sinodale referitoare la responsabilitatea și disciplina comunicării publice a clericilor.
Sfântul Sinod a analizat, totodată, situația pastorației credincioșilor ortodocși străini și activitatea misionară în rândul imigranților din România.
Șapte manuale noi de Religie pentru clasa a IX-a
În domeniul educației religioase, Sfântul Sinod a luat act de aprobarea, prin ordin al ministrului Educației și Cercetării, a celor șapte manuale școlare noi de Religie – cultul ortodox pentru clasa a IX-a.
La nivel local, centrele eparhiale vor încuraja profesorii de Religie să participe la elaborarea viitoarelor proiecte de manuale, care urmează să fie evaluate în cadrul licitațiilor organizate de Ministerul Educației și Cercetării, prin Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, în vederea aprobării pentru utilizarea în învățământul preuniversitar.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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