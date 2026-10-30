Doliu în lumea filmului! A murit Patrick Stewart, legendarul căpitan Picard din „Star Trek”

Actorul britanic Patrick Stewart, cunoscut în întreaga lume pentru interpretarea căpitanului Jean-Luc Picard din celebrul serial „Star Trek: Generația următoare”, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Potrivit informațiilor transmise de familie, acesta a murit la domiciliu, înconjurat de cei dragi.

Apropiații au anunțat pe rețelele de socializare că actorul s-ar fi confruntat, pentru o perioadă scurtă, cu Alzheimer și demență cu corpi Lewy.

Patrick Stewart a cunoscut consacrarea internațională odată cu rolul căpitanului Jean-Luc Picard din „Star Trek: Generația următoare”, serial difuzat și de Televiziunea Română în anii ’90. Deși avea în spate o carieră solidă în teatru, succesul pe micul ecran a venit relativ târziu, în jurul vârstei de 50 de ani.

Personajul Picard a devenit unul dintre cele mai îndrăgite din universul „Star Trek”, iar actorul a recunoscut în repetate rânduri că, odată cu trecerea timpului, granița dintre propria personalitate și cea a celebrului căpitan devenise tot mai subtilă. Stewart a revenit în acest rol și în ultimii ani, în trei sezoane ale serialului „Star Trek: Picard”, care urmărește evoluția personajului la o vârstă înaintată.

Un alt rol important din cariera sa a fost cel al profesorului Charles Xavier, pe care l-a interpretat în seria de filme „X-Men”, consolidându-și astfel statutul de actor emblematic al cinematografiei internaționale.

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