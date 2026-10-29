Pensii calculate greșit: Cine poate primi bani în plus și cum își recuperează pensionarii drepturile

Erorile din dosarele de pensie pot însemna venituri lunare mai mici decât cele cuvenite. Pensionarii ale căror stagii de cotizare, venituri sau sporuri nu au fost valorificate corect pot solicita verificarea documentelor și, dacă se confirmă greșeala, recalcularea pensiei și plata diferențelor, în condițiile prevăzute de lege.

Mii de pensionari se întreabă dacă pensia pe care o primesc în fiecare lună reflectă toate perioadele lucrate și veniturile pentru care au contribuit la sistemul public. În spatele unei decizii de pensionare se află un calcul complex, bazat pe vechimea în muncă, punctajele acumulate, veniturile recunoscute de lege și documentele din dosarul personal.

Atunci când anumite informații lipsesc sau sunt înregistrate incorect, cuantumul pensiei poate fi mai mic decât cel cuvenit. Nu orice diferență de calcul înseamnă însă o eroare, iar dreptul la bani suplimentari trebuie stabilit prin verificarea situației individuale.

Cine ar putea primi bani în plus?

Printre categoriile de pensionari care ar trebui să verifice cu atenție decizia de pensionare se numără:

1. Pensionarii ale căror venituri sau sporuri nu au fost valorificate integral. În anumite situații, veniturile suplimentare, sporurile ori alte drepturi salariale pentru care s-au datorat contribuții pot influența calculul pensiei. Recunoașterea lor depinde de natura veniturilor, perioada în care au fost obținute și documentele justificative.

2. Persoanele cărora nu le-au fost înregistrate toate perioadele de cotizare. Lipsa unor luni sau ani de activitate din evidențele folosite la stabilirea pensiei poate afecta punctajul și, implicit, suma lunară. Adeverințele de vechime și documentele din arhivele foștilor angajatori pot ajuta la clarificarea situației.

3. Pensionarii care au lucrat în condiții deosebite sau speciale. Pentru anumite perioade și categorii de activitate, legislația prevede reguli specifice de valorificare. Dacă aceste perioade nu au fost recunoscute ori au fost încadrate greșit, se justifică verificarea dosarului.

4. Persoanele care au depus documente noi, dar ale căror drepturi nu au fost reflectate corect. Adeverințele privind veniturile sau vechimea pot necesita o analiză suplimentară. Depunerea unui document nu garantează automat majorarea pensiei: trebuie verificat dacă informațiile sunt relevante și dacă îndeplinesc cerințele legale.

5. Pensionarii care observă neconcordanțe în decizia de pensionare. Datele privind stagiul de cotizare, perioadele asimilate, punctajele și veniturile valorificate trebuie comparate cu documentele personale. O diferență concretă poate reprezenta un motiv pentru solicitarea unor explicații sau a unei revizuiri.

Cum poate fi verificată pensia?

Primul pas este compararea deciziei de pensionare cu documentele disponibile: carnetul de muncă, adeverințele de venit, documentele privind sporurile și alte acte relevante pentru perioadele lucrate.

Pensionarul poate solicita casei teritoriale de pensii informații despre modul în care au fost calculate drepturile sale. Dacă identifică o posibilă eroare, poate depune o cerere de revizuire sau poate utiliza calea legală de contestare, în funcție de natura problemei și de situația dosarului.

Este important ca solicitarea să indice cât mai clar perioada contestată, veniturile sau stagiile care ar fi fost omise și documentele care susțin afirmațiile. Păstrarea unei copii a cererii și a dovezii de înregistrare poate fi utilă în eventualele demersuri ulterioare.

Se pot recupera și sumele din urmă?

Da, în anumite situații, însă plata retroactivă nu este automată și nici nelimitată. Momentul de la care se acordă diferențele depinde de temeiul legal al corectării, de data la care drepturile trebuiau stabilite și de împrejurările concrete ale dosarului.

De aceea, pensionarii nu ar trebui să presupună că orice eroare identificată le garantează plata tuturor diferențelor pentru întreaga perioadă de pensionare. Casa de pensii trebuie să stabilească efectele legale ale corectării, inclusiv perioada pentru care pot fi acordate eventualele restanțe.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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