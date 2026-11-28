Pensii decembrie 2026: Când intră banii pe card și când aduce poștașul pensiile. Cine primește ajutor financiar de până la 500 de lei

Pensionarii din România vor primi pensiile aferente lunii decembrie 2026 înaintea sărbătorilor de Crăciun, potrivit calendarului estimat al plăților. Datele de distribuire sunt adaptate zilelor nelucrătoare de la începutul lunii și weekendului în care cad datele obișnuite de virare a pensiilor.

Astfel, pensionarii care primesc banii prin intermediul Poștei Române vor începe să încaseze pensiile din 2 decembrie, în timp ce persoanele care au optat pentru plata prin transfer bancar sunt așteptate să primească banii vineri, 11 decembrie 2026.

Tot în luna decembrie va fi acordată și a doua tranșă a ajutorului financiar destinat pensionarilor cu venituri lunare de până la 3.000 de lei. În funcție de veniturile realizate, sprijinul financiar va fi de 300, 400 sau 500 de lei.

Când intră pensiile pe card în decembrie 2026

Pensionarii care primesc pensia pe card bancar sunt așteptați să încaseze banii vineri, 11 decembrie 2026.

În mod obișnuit, Casa Națională de Pensii Publice virează pensiile în conturile bancare începând cu data de 12 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 13.

În decembrie 2026, datele de 12 și 13 coincid cu zilele de sâmbătă și duminică. Din acest motiv, plata este estimată să fie devansată pentru ultima zi lucrătoare anterioară, respectiv vineri, 11 decembrie.

Când aduce poștașul pensiile în decembrie 2026

Pentru pensionarii care primesc pensia în numerar, prin intermediul Poștei Române, distribuirea banilor va începe miercuri, 2 decembrie 2026.

Începerea livrărilor este decalată deoarece 1 decembrie, Ziua Națională a României, este sărbătoare legală și zi nelucrătoare.

Distribuirea pensiilor se va desfășura în prima parte a lunii, iar operațiunea este estimată să fie finalizată până la 16 decembrie 2026.

Primele pensii vor fi distribuite în zilele de 2, 3 și 4 decembrie, urmând ca livrările să continue și în săptămâna următoare.

Pensionarii care nu sunt găsiți la domiciliu în momentul în care ajunge poștașul își pot ridica ulterior pensia și talonul de la oficiul poștal de care aparțin, conform procedurilor în vigoare.

Ajutor financiar de până la 500 de lei pentru pensionari în decembrie 2026

Pe lângă pensia lunară, pensionarii eligibili vor primi în decembrie și a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat în anul 2026, în baza OUG nr. 23/2026.

Sprijinul financiar se adresează pensionarilor din sistemul public și beneficiarilor de pensii militare de stat, cu condiția ca veniturile lunare cumulate să nu depășească 3.000 de lei.

Valoarea ajutorului diferă în funcție de veniturile lunare ale beneficiarilor. Astfel, pensionarii cu venituri de până la 1.500 de lei inclusiv vor primi 500 de lei.

Persoanele care au venituri cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de un sprijin financiar de 400 de lei, în timp ce pensionarii cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.

Ajutorul financiar este acordat în două tranșe egale sau corespunzătoare cuantumului stabilit pentru fiecare categorie de venit, prima fiind programată în luna mai, iar cea de-a doua în decembrie 2026.

Banii sunt virați automat, fără ca pensionarii să fie nevoiți să depună cereri sau documente suplimentare. Pentru stabilirea dreptului la a doua tranșă sunt luate în calcul veniturile aferente lunii noiembrie 2026.

Prin urmare, pensionarii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor primi în decembrie atât pensia lunară, cât și ajutorul financiar suplimentar, în funcție de categoria de venit în care se încadrează.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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