28 noiembrie 2026: Praznicul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie. Credincioșii sunt așteptați la Mănăstirea Prislop

Ziua de 28 noiembrie este dedicată Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, cunoscut credincioșilor drept Părintele Arsenie Boca sau „Sfântul Ardealului”. Sărbătoarea are o semnificație aparte pentru ortodocșii din Transilvania, dar și pentru miile de pelerini care ajung anual la Mănăstirea Prislop, în județul Hunedoara, unde se află mormântul său.

În 2026, praznicul este marcat sâmbătă, 28 noiembrie, la un an de la proclamarea locală a canonizării sale, desfășurată la Mănăstirea Prislop.

Potrivit calendarului oficial al Patriarhiei Române, Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop este pomenit în această zi, alături de Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou și de Sfântul Mucenic Irinarh.

Cine a fost Sfântul Arsenie de la Prislop

Sfântul Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910, în localitatea Vața de Sus, județul Hunedoara, primind la botez numele Zian. A urmat cursurile Gimnaziului „Avram Iancu” din Brad, apoi ale Academiei Teologice „Andreiene” din Sibiu și ale Academiei de Arte Frumoase din București.

În anul 1940, a intrat în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, unde a primit numele Arsenie. A devenit unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici ai vremii, atrăgând numeroși credincioși prin predicile și îndrumările sale spirituale.

În 1948, a fost transferat la Mănăstirea Prislop, unde a devenit stareț. Activitatea sa religioasă s-a desfășurat într-o perioadă dificilă pentru Biserica Ortodoxă Română, marcată de instaurarea regimului comunist.

Părintele Arsenie a fost arestat în ianuarie 1951 și a trecut prin mai multe locuri de detenție, inclusiv Aiud, Baia Sprie și Ocnele Mari, precum și prin colonia de muncă de la Canalul Dunăre–Marea Neagră. După eliberare, s-a întors la Prislop, însă, în anii următori, a fost supus unor noi anchete și restricții.

După desființarea mănăstirii, și-a continuat activitatea în alte locuri, inclusiv la biserica din Drăgănescu, județul Giurgiu, unde a realizat o amplă pictură murală, remarcabilă prin tematica și abordarea artistică.

A trecut la cele veșnice la 28 noiembrie 1989, la Sinaia, iar trupul său a fost înmormântat, potrivit dorinței sale, la Mănăstirea Prislop. Mormântul a devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj ortodox din România.

Canonizarea Părintelui Arsenie Boca

Un moment important în istoria cinstirii sale a avut loc în iulie 2024, când Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea Părintelui Arsenie Boca, cu titulatura de Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Proclamarea generală a canonizării a avut loc la 4 februarie 2025, la Catedrala Patriarhală din București, alături de proclamarea canonizării altor 15 sfinți români, în contextul Centenarului Patriarhiei Române.

Ulterior, la 28 noiembrie 2025, la Mănăstirea Prislop a avut loc proclamarea locală a canonizării. Evenimentul a fost marcat prin săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești, prezentarea icoanei canonice a sfântului și citirea Tomosului sinodal de proclamare locală.

Data de 28 noiembrie are o semnificație aparte, fiind ziua trecerii sale la cele veșnice și, totodată, ziua în care Biserica îl pomenește liturgic.

Programul slujbelor din 28 noiembrie 2026, la Mănăstirea Prislop

Potrivit programului anunțat de Episcopia Devei și Hunedoarei, manifestările religioase dedicate Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie se vor desfășura pe parcursul a două zile.

Sâmbătă, 28 noiembrie 2026

*Ora 07:00 – Taina Sfântului Maslu;

*Ora 08:30 – Acatistul Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop;

*Ora 09:00 – Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie arhierească, la Altarul de vară al mănăstirii.

Prislopul, loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară

Mănăstirea Prislop, situată în apropierea localității Silvașu de Sus, județul Hunedoara, este locul în care se află mormântul Sfântului Arsenie. Așezământul monahal a devenit, în ultimele decenii, o destinație importantă pentru credincioșii care vin să se roage și să cinstească memoria duhovnicului.

Anual, în preajma datei de 28 noiembrie, mii de pelerini din diferite regiuni ale țării ajung la Prislop. Participarea numeroasă la manifestările religioase organizate aici confirmă importanța pe care Sfântul Arsenie o are în spiritualitatea ortodoxă românească.

Pentru credincioșii din județul Alba și din celelalte zone ale Transilvaniei, sărbătoarea reprezintă și un prilej de pelerinaj la unul dintre cele mai cunoscute așezăminte monahale din regiune.

Ce sărbătorește Biserica Ortodoxă pe 28 noiembrie

În calendarul ortodox, ziua de 28 noiembrie îi este dedicată Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. În aceeași zi sunt pomeniți Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou și Sfântul Mucenic Irinarh.

Calendarul ortodox pentru anul 2026 menționează și dezlegare la pește pentru această zi, care cade într-o sâmbătă din Postul Nașterii Domnului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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