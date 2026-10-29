Comunicat de presă – 29 octombrie 2026: Lansare proiect „Dezvoltarea societății SC Bonterm SRL”

DATA: 29.10.2026

Comunicat lansare proiect

DEZVOLTAREA SOCIETATII BONTERM S.R.L.

Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului consta in intensificarea cresterii sustenabile si competitivității economice a firmei in domeniul fabricarii de de usi si ferestre din metal prin

achizitionarea unor echipamente eficiente energetic, prietenoase cu mediul, crearea de locuri noi de munca, inclusiv prin investitii productive dar si in programe de formare a competentelor pentru specializare inteligenta si tranzitie industriala si antreprenoriat. Premisa indeplinirii acestui scop o reprezinta aducerea pe piata a unui proces de executie inovativ prin utilizarea noilor tehnologii si majorarea capacitatii de productie, astfel fiind necesara realizarea unei investitii in vederea achizitionarii de mijloace fixe moderne, full electrice de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat dar si a unor investitii care sa ofere societatatii oportunitatea de a folosi o sursa renerabila de energie prin achizitia unui sistem de panouri fotovoltaice mobil, investii in instruirea angajatilor si nu il ultimul rand investitii in adaptarea echipamentelor si infrastructuri in vederea accesului persoanelor cu dizabilitati. Acest obiectiv este conform cu obiectivul specific al PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU 2021-2027. PRIORITATEA 1: O REGIUNE COMPETITIVĂ PRIN INOVARE ȘI ÎNTREPRINDERI DINAMICE PENTRU O ECONOMIE INTELIGENTĂ OS 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive OS 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat Acțiunea 1.4: Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie regională sustenabilă Intervenția 1.4.2: Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi.

Beneficiar: BONTERM S.R.L.

Perioada de implementare: 25.09.2026 – 24.09.2027

Valoarea totală a proiectului (Lei) Valoarea cofinanțării UE (lei)

1.320.253,39 783.662,06

Rezumat proiect și activități:

OBIECTIVE:

1. Dotarea societatii cu mijloace fixe performante, in vederea cresterii gradului de retehnologizare, de recuperare a deseurilor optimizarii procesului de executie si asigurarea protejarii mediului inconjurator in urma utilizarii unor mijloace fixe electrice eficiente energetic si a unui sistem mobil cu panouri fotovoltaice prin intermediul carora vom folosi o sursa regenerabila de energie. Investitii in echipamentele si masuri care sa ajute la adaptarea infrastructurii, respectiv a echipamentelor si a produselor oferite catre persoanele cu dizabilitati.

2. Cresterea numarului de angajati, in vederea asigurarii necesarului de personal din cadrul societatii, fapt care conduce la o mai buna gestionare a resurselor umane si investitia in instruirea acestora. Angajarea unei persoane din categoria celor defavorizate. Numărul de locuri de muncă nou create 1 Numărul de angajați instruiți prin proiect.

3. Mentinerea locurilor de munca existente si a celor nou create, cresterea cifrei de afaceri drept urmare a dezvoltarii activitatii, fapt care va conduce la cresterea eficientei si eficacitatii personalului determinand sporirea productivitatii.

Activitati:

Activitate: 1. Consultanta – scriere

Activitate: 2. Informare, comunicare si publicitate

Activitate: 3. Raportare

Activitate: 4. Semnarea contractului de finanțare

Activitate: 5 Consultanta – Management

Activitate: 6. Realizarea investitiei de baza

Activitate: 7. Angajarea de personal

Activitate: 8. Instruirea de personal

Activitate: 9. Audit

Investitia vizata in cadrul prezentului proiect consta in achizitia unor echipamente: 1.Centru de prelucrare profile cu comanda pe 3 axe- 1 buc- Utilizat pentru prelucrarea profilurilor de metal folosite în fabricarea ușilor și ferestrelor. Cu ajutorul comenzi pe 3 axe, acest centru poate efectua operațiuni precum frezarea, găurirea sau tăierea profilurilor metalice în conformitate cu specificațiile și dimensiunile necesare. Acesta poate fi programat pentru a prelucra diferite forme și dimensiuni de profile, oferind astfel flexibilitate în procesul de fabricare. 2.Masina de debitat la doua capete- 1 buc- Folosită pentru debitarea profilelor metalice la dimensiunile dorite. De obicei, aceasta este utilizată pentru tăierea profilurilor la lungimi specifice pentru a se potrivi dimensiunilor ușilor și ferestrelor în curs de fabricare. Fiind o mașină de debitat la două capete, poate efectua tăieturi precise și simultane la ambele capete ale profilului, ceea ce optimizează timpul de prelucrare. 3. Mini-macara -1buc -Utilizată pentru manipularea și transport materialelor și componentelor în timpul procesului de fabricare a ușilor și ferestrelor din metal. Aceasta poate fi utilizată pentru ridicarea și poziționarea profilelor metalice utilizate în construcția ușilor și ferestrelor. Mini-macara ajută la îmbunătățirea eficienței și siguranței în fabrică, eliminând nevoia de manipulare manuală a materialelor grele sau voluminoase. 4.Laptop: necesar pentru prelucrarea datelor de la distanta (proiectarea viitoarelor produse si exportarea acestora in calculatorului CNC-ului). 4. Sistem de panouri fotovoltaice mobil -1buc- Necesar cu alimentarea computerului CNC-ului la o sursa regenerabila de energie. 5.Toaleta adaptata pers cu dizabilitati-1 buc- Folosit pentru adaptarea infrastructii-astfel incat sa poate fi utilizata si de catre persoanele cu dizabilitati. Investitia presupune angajarea unei persoane din categoria celor defavorizate si intruirea unui numar de 3 salariati. Misiunea intreprinderii este aceea de a reduce costurile privind executarea produselor, prin utilizarea unor echipamente performante, eficiente energetic care sa creasca nivelul de productivitate al societatii si care sa permita acesteia practicarea unor preturi concurente pe piata.

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