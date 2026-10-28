Foto | Tragedie fără margini în județul vecin: O fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani au murit după ce salteaua unui pat a fost cuprinsă de flăcări
Tragedie fără margini în județul vecin: O fetiță de 2 ani și un băiețel de 4 ani au murit după ce salteaua unui pat a fost cuprinsă de flăcări
Doi copii, o fetiță în vârstă de 2 ani și un băiețel de 4 ani, au murit miercuri seară, în localitatea Tălmaciu, din județul Sibiu, după ce o parte din salteaua unui pat a fost cuprinsă de flăcări. Camera în care se aflau micuții s-a umplut de fum.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, pompierii au fost solicitați să intervină de urgență pe strada 1 Mai, în urma unui apel la 112 care anunța că o încăpere este inundată cu fum.
La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, două echipaje SMURD, autospeciala medicului de urgență și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, dintre care una cu medic.
La sosirea salvatorilor, cei doi copii au fost găsiți inconștienți, în stop cardiorespirator. În urma verificărilor efectuate în încăperea plină de fum, pompierii au constatat că o parte din salteaua unui pat arsese.
Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, cei doi copii nu au putut fi salvați.
„Aceștia nu au răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiți să declare decesul acestora”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.
sursa foto: ISU Sibiu
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