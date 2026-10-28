Când intră pensiile pe card în noiembrie 2026: Când aduc poștașii banii
Când intră pensiile pe card în noiembrie 2026: Când aduc poștașii banii
În noiembrie 2026, pensionarii din România vor primi pensiile după un calendar adaptat zilelor lucrătoare, potrivit unui anunț al autorităților.
Distribuirea prin intermediul Poștei Române va începe luni, 2 noiembrie, cu o zi mai târziu decât data obișnuită de început a lunii, deoarece 1 noiembrie cade duminică.
Peste două milioane de pensionari își primesc lunar drepturile bănești prin intermediul poștașilor. Potrivit calendarului prezentat, distribuirea pensiilor la domiciliu se va desfășura în perioada 2–15 noiembrie.
Pensionarii care nu sunt găsiți acasă în momentul în care poștașul ajunge la adresă trebuie să țină cont că au la dispoziție două zile pentru a ridica pensia de la oficiul poștal de care aparțin. Dacă suma nu este ridicată în acest interval, banii sunt trimiși ulterior către casa teritorială de pensii.
Pentru pensionarii care primesc banii în cont bancar, data de plată rămâne 12 noiembrie, care în 2026 cade joi. Viramentele sunt efectuate pe parcursul zilei, iar ora la care banii devin disponibili poate varia în funcție de bancă.
Conform informațiilor publicate, pensiile ar urma să intre dimineața devreme pentru clienții CEC Bank, iar pentru cei care folosesc ING, viramentele sunt așteptate până la ora 12:00.
În cazul celorlalte bănci, inclusiv BCR, BRD și Banca Transilvania, sumele ar urma să fie virate în intervalul 14:00–18:00. Aceste intervale pot diferi în funcție de procesarea plăților.
Pensionarii care urmează să primească prima pensie în noiembrie trebuie să știe că plata inițială se face prin Poșta Română, chiar dacă au solicitat încasarea ulterioară pe card.
Potrivit informațiilor prezentate, din a doua lună plata ar urma să se desfășoare prin contul bancar ales.
Astfel, pensionarii pot verifica din timp metoda de plată și calendarul aferent, pentru a evita deplasările inutile sau confuziile privind data încasării.
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