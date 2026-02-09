PENSII 2026 | Peste 200 de miliarde de active avute de fondurile de pensii private. Anunțul făcut de ASF

Peste 200 de miliarde de active avute de fondurile de pensii private. Anunțul făcut de ASF

Activele fondurilor de pensii private obligatorii au ajuns la 201,6 miliarde de lei la sfârșitul lunii decembrie 2025, marcând o creștere de 34% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

,,Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 94% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la BVB”, menționează ASF.

Potrivit sursei citate, contribuțiile încasate în luna decembrie 2025 au fost în valoare de 1,88 miliarde lei, în timp ce contribuția medie a fost 408 lei.

La finalul lunii decembrie, titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 131,05 miliarde de lei, respectiv 65%. Acestea sunt urmate de acțiuni, cu 51,85 miliarde de lei (25,7%), și de obligațiuni corporative, cu 7,92 miliarde de lei (3,9% din total active).

ASF precizează că, luna decembrie 2025, fondurile de pensii private obligatorii aveau 8.458.638 de participanți. În cadrul Pilonului II sunt active următoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life, Aripi, AZT Viitorul tău, BCR, BRD, NN și Vital.

