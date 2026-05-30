30 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 30-31 mai 2026.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.

Amplasarea radarelor în perioada 30-31 mai 2026 în Alba:

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

30 mai 2026 | La Băile Sărate Ocna Mureș SE DESCHID piscinele exterioare în noul sezon estival

La Băile Sărate Ocna Mureș SE DESCHID piscinele exterioare în noul sezon estival De sîmbătă, 30 mai 2026, se deschid piscinele exterioare la Băile Sărate Ocna Mureș în noul sezon estival. Anunțul oficial a fost făcut în seara zilei de vineri, 29 iulie 2026. În acest fel Băile Sărate Ocna Mureș pot fi o destinație […]

Prezența unui URS, semnalată în comuna Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Prezența unui URS, semnalată în comuna Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna Săsciori a fost semnalată prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba vineri, 29 mai 2026, la ora 21.45. „La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru […]

FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, în prim-plan la evenimentul „Eroi prin Ochi de Copii” 2026, din județul Cluj

Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, în prim-plan la evenimentul „Eroi prin Ochi de Copii" 2026, din județul Cluj Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul" Alba Iulia au participat joi, 28 mai 2026, în județul Cluj, la cea de-a patra ediție a evenimentului „Eroi prin Ochi de Copii", organizat de Primăria comunei Jucu și Școala […]

