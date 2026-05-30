Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, indisponibil pentru amicalele naționalei României din iunie 2026: Care este motivul

Ioana Oprean

acum 8 minute

Federația Română de Fotbal a anunțat că fundașul dreapta Andrei Rațiu nu va putea fi utilizat în meciurile echipei naționale din luna iunie 2026, din cauza unor probleme medicale apărute după un sezon solicitant.

Potrivit informațiilor oficiale, Andrei Rațiu a acuzat probleme musculare imediat după finala Conference League, iar starea sa fizică nu permite revenirea la capacitate optimă în timp util pentru acțiunea tricolorilor. În consecință, stafful tehnic a decis să nu riște agravarea situației și să îl lase în afara lotului pentru testele din iunie 2026.

Accidentarea vine într-un moment complicat pentru jucător, care a avut un sezon intens la club, fiind utilizat constant în campionat și în competițiile europene. Deși nu pare o problemă gravă pe termen lung, recuperarea este tratată cu precauție, pentru a evita recidiva.

În absența sa, selecționerul Gheorghe Hagi va trebui să găsească alternative pentru postul de fundaș dreapta, un rol important în sistemul de joc al naționalei.

foto: arhivă

