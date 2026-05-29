Moșii de vară 2026. Sâmbăta Morților, zi dedicată pomenirii morților în tradiția ortodoxă: Credincioșii merg la biserică și împart pomană
Înainte de Rusalii, în fiecare an, creștinii ortodocși marchează Moșii de vară, zi dedicată pomenirii morților. Tradiția spune că în această perioadă sufletele celor adormiți sunt comemorate prin rugăciuni și pomeni.
Moșii de vară reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire a celor adormiți din tradiția ortodoxă. Credincioșii merg la biserică, împart pomană și respectă obiceiuri păstrate de generații.
Moșii de vară sunt celebrați în fiecare an în sâmbăta de dinaintea sărbătorii Rusaliilor și reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire a celor adormiți în tradiția ortodoxă.
În 2026, credincioșii merg la biserică pentru slujbe speciale și împart alimente de pomană în memoria rudelor și apropiaților trecuți în neființă.
În tradiția populară, această zi mai este cunoscută și drept Sâmbăta Morților și are o semnificație spirituală aparte pentru români.
Ce semnifică Moșii de vară
Potrivit tradiției ortodoxe, Moșii de vară sunt dedicați pomenirii sufletelor celor decedați. Credincioșii participă la slujbele organizate în biserici și duc la altar colivă, colaci, fructe și alte alimente pentru a fi sfințite.
Preoții oficiază slujbe de pomenire, iar numele celor adormiți sunt rostite în timpul rugăciunilor speciale.
În multe regiuni ale țării, oamenii merg și la cimitire pentru a aprinde lumânări și pentru a îngriji mormintele rudelor.
Ce se dă de pomană de Moșii de vară 2026
Tradiția spune că de Moșii de vară se împart: colivă, colaci, fructe de sezon, sarmale, orez cu lapte, plăcinte, vase cu mâncare gătită, căni sau farfurii noi.
În unele zone ale țării, pomenile sunt oferite împreună cu lumânări aprinse și flori. De asemenea, multe familii aleg să împartă apă, vin sau dulciuri pentru sufletele celor decedați.
