Moșii de vară 2026. Sâmbăta Morților, zi dedicată pomenirii morților în tradiția ortodoxă: Credincioșii merg la biserică și împart pomană

Înainte de Rusalii, în fiecare an, creștinii ortodocși marchează Moșii de vară, zi dedicată pomenirii morților. Tradiția spune că în această perioadă sufletele celor adormiți sunt comemorate prin rugăciuni și pomeni.

Moșii de vară reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire a celor adormiți din tradiția ortodoxă. Credincioșii merg la biserică, împart pomană și respectă obiceiuri păstrate de generații.

Moșii de vară sunt celebrați în fiecare an în sâmbăta de dinaintea sărbătorii Rusaliilor și reprezintă una dintre cele mai importante zile de pomenire a celor adormiți în tradiția ortodoxă.

În 2026, credincioșii merg la biserică pentru slujbe speciale și împart alimente de pomană în memoria rudelor și apropiaților trecuți în neființă.

În tradiția populară, această zi mai este cunoscută și drept Sâmbăta Morților și are o semnificație spirituală aparte pentru români.

Ce semnifică Moșii de vară

Potrivit tradiției ortodoxe, Moșii de vară sunt dedicați pomenirii sufletelor celor decedați. Credincioșii participă la slujbele organizate în biserici și duc la altar colivă, colaci, fructe și alte alimente pentru a fi sfințite.

Preoții oficiază slujbe de pomenire, iar numele celor adormiți sunt rostite în timpul rugăciunilor speciale.

În multe regiuni ale țării, oamenii merg și la cimitire pentru a aprinde lumânări și pentru a îngriji mormintele rudelor.

Ce se dă de pomană de Moșii de vară 2026

Tradiția spune că de Moșii de vară se împart: colivă, colaci, fructe de sezon, sarmale, orez cu lapte, plăcinte, vase cu mâncare gătită, căni sau farfurii noi.

În unele zone ale țării, pomenile sunt oferite împreună cu lumânări aprinse și flori. De asemenea, multe familii aleg să împartă apă, vin sau dulciuri pentru sufletele celor decedați.

23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase

acum 7 zile

23 mai 2026

23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American Tortoise Rescue (ATR), o societate non-profit înfiinţată, în 1990, pentru a asigura protecţia tuturor speciilor de broască ţestoasă. Aceasta oferă adăpost permanent pentru broaştele ţestoase abandonate şi pierdute, precum şi pentru cele care sunt confiscate […]

21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe

acum o săptămână

21 mai 2026

21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, cei „întocmai cu Apostolii", Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe. Constantin cel Mare a fost primul fiu a lui Constantius Chlorus şi al Elenei. A fost proclamat august […]

Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi

acum o săptămână

21 mai 2026

Înălțarea Domnului 2026: Ce tradiții și obiceiuri trebuie respectate în această zi Înălțarea Domnului este o sărbătoare importantă pentru creștini, celebrată la 40 de zile după Paște. În 2026, Înălțarea Domnului pică joi, 21 mai, odată cu Sfinții Constantin și Elena și Ziua Eroilor. Ce semnifică Înălțarea Domnului Înălțarea Domnului este una dintre cele mai […]

