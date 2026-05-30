FOTO | Misiune de salvare inedită la Alba Iulia: Pui de pisică, căzut într-un șanț de 2 metri, salvat de pompierii militari

Misiune de salvare inedită la Alba Iulia: Pui de pisică, căzut într-un șanț de 2 metri, salvat de pompierii militari

Pompierii militari din Alba Iulia au avut parte sâmbătă dimineața de o misiune mai puțin obișnuită. Aceștia au salvat un pui de pisică, care căzuse într-un șanț de 2 metri, pe o stradă din municipiu.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a fost solicitat să intervină pentru salvarea unei pui de pisică căzut într-un șanț de aproximativ 2m în municipiul Alba Iulia, pe strada Lalelelor.

Pisica a fost extrasă în siguranță de către pompierii militari, teafără și nevătămată.

La misiune a participat o autospecială de stingere cu apă și spumă.

