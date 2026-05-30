30 mai 1919: Prima vizită oficială a Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia

La doar șase luni după proclamarea Unirii Transilvaniei cu România, orașul-simbol al unității naționale a primit una dintre cele mai importante vizite din istoria sa modernă. În această zi, Regele Ferdinand I al României și Regina Maria a României au efectuat prima lor vizită oficială la Alba Iulia, în cadrul amplului turneu regal desfășurat în Transilvania între 23 mai și 1 iunie 1919.

În cadrul acestei vizite a fost ales locul pe care urma să se construiască noua Catedrală a Încoronării.

Vizita avea o profundă semnificație politică și simbolică. Pentru prima dată după înfăptuirea Marii Uniri, suveranii României pășeau în cetatea în care, la 1 decembrie 1918, fusese proclamată unirea Transilvaniei cu Regatul României.

Turneul regal reprezenta confirmarea integrării noilor provincii în statul român și un gest de recunoaștere față de populația românească din Transilvania. Regina Maria avea să descrie această călătorie drept „momentul suprem”, care pecetluia victoria și împlinirea idealului național.

Intrarea triumfală în Cetate

În dimineața zilei de 30 mai 1919, automobilul regal a intrat în Cetatea Alba Iulia traversând cele trei porți vestice ale fortificației. Sosirea suveranilor a fost întâmpinată cu entuziasm de autorități, militari și de numeroșii locuitori veniți să-i salute. Imaginea regelui și a reginei în cetatea Marii Uniri a devenit rapid una dintre reprezentările simbolice ale României Mari.

În timpul vizitei, suveranii au mers la Sala Unirii, locul unde fusese adoptată rezoluția Marii Uniri. Prezența lor în acest spațiu încărcat de semnificație a consolidat legătura dintre Coroană și actul istoric de la 1918.

Defilarea trupelor române și manifestările populare

Momentul central al vizitei a fost primirea defilării trupelor române. Regele Ferdinand și Regina Maria au asistat din tribună la parada militară organizată în onoarea lor, salutând unitățile armatei care contribuiseră la realizarea și apărarea României Mari. Fotografiile păstrate în arhive surprind cuplul regal primind defilarea militarilor și a reprezentanților populației locale.

După ceremonia militară, suveranii au urmărit un amplu cortegiu folcloric. Grupuri de români veniți din diferite zone ale Transilvaniei au prezentat costume populare, cântece și tradiții locale, într-o manifestare concepută pentru a ilustra bogăția culturală a provinciilor recent unite. Potrivit relatărilor vremii, evenimentul avea menirea de a-i familiariza pe suverani cu „portul, obiceiurile și sentimentele noilor supuși”.

Un moment de referință pentru Alba Iulia

Vizita din 30 mai 1919 a deschis o relație specială între Casa Regală și Alba Iulia. Orașul avea să devină ulterior scena unor momente fundamentale din istoria monarhiei românești. În 1921, regele și regina au revenit pentru a inspecta șantierul viitoarei catedrale a încoronării, iar la 15 octombrie 1922, tot la Alba Iulia, au fost încoronați ca suverani ai României Mari.

