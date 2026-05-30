Vreme instabilă în mare parte din țară pe perioada minivacanței de Rusalii 2026. Anunțul făcut de meteorologii ANM
Vremea va fi instabilă în minivacanța de Rusalii în cea mai mare parte a țării, fiind așteptate ploi și intensificări ale vântului, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.
„Pe parcursul mini-vacanței de Rusalii și de 1 Iunie vor fi ploi de durată, dar puține, mai ales după-amiaza și seara, la munte, în partea de sud-est și, foarte probabil, și în partea de nord-vest a țării. Duminică, vom avea ceva mai multe manifestări de instabilitate atmosferică, și anume averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, la munte, în partea de est și de sud-est și pe arii restrânse în centru”, a menționat reprezentanta ANM, potrivit PRO TV.
Conform sursei citate, pe parcursul zilei de luni, 1 Iunie, în majoritatea regiunilor se vor semnala ploi, iar din punct de vedere termic vor exista variații de la o zi la alta.
„Luni, vor fi ploi ceva mai organizate. Vorbim despre perioade cu ploi în majoritatea regiunilor. Pentru București, în general, din punct de vedere al temperaturilor, de la o zi la alta vor fi ușoare variații, însă, per ansamblu, temperaturile se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei din calendar, adică așa cum ar trebui să se înregistreze în mod normal. Din perspectiva ploilor, așteptăm perioade cu precipitații atât duminică, cât și luni”, a explicat reprezentanta ANM.
