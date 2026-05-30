Actualitate

Vreme instabilă în mare parte din țară pe perioada minivacanței de Rusalii 2026. Anunțul făcut de meteorologii ANM

Bogdan Ilea

Publicat

acum 53 de minute

în

De

Vreme instabilă în mare parte din țară pe perioada minivacanței de Rusalii 2026. Anunțul făcut de meteorologii ANM

Vremea va fi instabilă în minivacanța de Rusalii în cea mai mare parte a țării, fiind așteptate ploi și intensificări ale vântului, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

„Pe parcursul mini-vacanței de Rusalii și de 1 Iunie vor fi ploi de durată, dar puține, mai ales după-amiaza și seara, la munte, în partea de sud-est și, foarte probabil, și în partea de nord-vest a țării. Duminică, vom avea ceva mai multe manifestări de instabilitate atmosferică, și anume averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, la munte, în partea de est și de sud-est și pe arii restrânse în centru”, a menționat reprezentanta ANM, potrivit PRO TV.

Conform sursei citate, pe parcursul zilei de luni, 1 Iunie, în majoritatea regiunilor se vor semnala ploi, iar din punct de vedere termic vor exista variații de la o zi la alta.

„Luni, vor fi ploi ceva mai organizate. Vorbim despre perioade cu ploi în majoritatea regiunilor. Pentru București, în general, din punct de vedere al temperaturilor, de la o zi la alta vor fi ușoare variații, însă, per ansamblu, temperaturile se vor situa în jurul celor caracteristice perioadei din calendar, adică așa cum ar trebui să se înregistreze în mod normal. Din perspectiva ploilor, așteptăm perioade cu precipitații atât duminică, cât și luni”, a explicat reprezentanta ANM.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Femeia Antreprenor 2026: Finanțări de până la 200.000 de lei pentru dezvoltare, investiții și locuri de muncă noi. Programul, în etapa de semnare a acordurilor de finanțare

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

30 mai 2026

De

Femeia Antreprenor 2026: Finanțări de până la 200.000 de lei pentru dezvoltare, investiții și locuri de muncă noi. Programul, în etapa de semnare a acordurilor de finanțare Programul „Femeia Antreprenor” a intrat în etapa semnării acordurilor de finanțare, oferind pentru aproximativ 1.000 de afaceri conduse de femei sprijin financiar de până la 200.000 de lei […]

Citește mai mult

Actualitate

Alocații pentru copii 2026  | Cum se recuperează sumele aferente alocației de stat pentru copii: Precizări oficiale

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

30 mai 2026

De

Cum se recuperează sumele aferente alocației de stat pentru copii: Precizări oficiale Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a făcut recent precizări privind situațiile în care poate interveni suspendarea sau încetarea dreptului la alocația de stat pentru copii, precum și cu privire la recuperarea eventualelor sume achitate necuvenit, în conformitate cu prevederile legale […]

Citește mai mult

Actualitate

Rusalii 2026: 10 sfaturi utile pentru români de la Protecția Consumatorilor 

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

30 mai 2026

De

Rusalii 2026: 10 sfaturi utile pentru români de la Protecția Consumatorilor În contextul Sărbătorii Rusaliilor 2026, celebrată anual în a 50-a zi după Paște, dar și al Zilei Internaționale a Copilului 2026, românii se bucură de un weekend prelungit. Astfel, această perioadă reprezintă pentru mulți consumatori ocazia perfectă pentru călătorii, activități recreative, ieșiri în familie […]

Citește mai mult