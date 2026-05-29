VIDEO | Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, prestație impresionantă în finala „Românii au talent” 2026: Dans popular combinat cu street dance
Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, prestație impresionantă în finala „Românii au talent” 2026: Dans popular combinat cu street dance
Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, au avut o prestație impresionantă în finala „Românii au talent” 2026, în seara zilei de vineri, 29 mai 2026.
Eric și Eduard au deschis finala și… drumul spre inimile juraților și publicului celebrului show TV cu un moment de dans popular combinat cu street dance.
„Eric și Eduard Radu au deschis spectacolul live cu un număr senzațional! Reacția juriului: ”Respirați farmec, vă ador!””, a sunat consemnarea de pe pagina de pe rețelele sociale a emisiunii.
În joc este premiul cel mare de 120.000 de euro.
Cei doi frați cu origini în comuna Șpring, din județul Alba, au impresionat publicul și juriul emisiunii în aparițiile anterioare prin momente autentice de dans popular. Cei doi copii, în vârstă de 7 și 3 ani, provin dintr-o familie pasionată de folclor, părinții lor fiind instructori de dans popular și promotori ai tradițiilor din Alba și Sibiu.
Eric și Eduard repetă zilnic, iar pentru ei dansul nu este doar disciplină artistică, ci și o formă de joacă și bucurie. Comunitatea din comuna Șpring, dar și cea din Sibiu, precum și și ansamblurile folclorice din zonă le-au transmis numeroase mesaje de susținere înaintea semifinalei din mai 2026.
Parcursul lor la concurs a fost remarcat și de presa națională, care a descris momentul drept unul dintre cele mai simpatice și autentice din sezon. Jurații au apreciat nu doar tehnica dansului, ci și naturalețea și legătura specială dintre cei doi frați.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Răfuială violentă între două familii din Munții Apuseni: Pietre, bâte și copii implicați. Patru persoane și-au aflat pedepsele la Judecătoria Câmpeni
Răfuială violentă între două familii din Munții Apuseni: Pietre, bâte și copii implicați. Patru persoane și-au aflat pedepsele la Judecătoria Câmpeni Un conflict violent izbucnit între două familii din Munții Apuseni s-a încheiat, după aproape 5 ani de procese, cu condamnarea a 4 persoane pentru loviri, tulburarea ordinii publice și distrugere. Hotărârea Judecătoriei Câmpeni, pronunțată […]
FOTO | ACCIDENT în Alba Iulia: Femeie lovită de o mașină pe Bulevardul Încoronării
ACCIDENT în Alba Iulia: Femeie lovită de o mașină pe Bulevardul Încoronării Traficul rutier era îngreunat pe Bulevardul Încoronării din municipiul Alba Iulia vineri, 29 mai 2026, în jurul orei 17.45. Asta din cauza unui eveniment rutier. „Din primele date, o femeie ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism. Polițiștii rutieri intervin la […]
FOTO | Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir
Intervenție contracronometru la Vinerea: Patru caprine salvate dintr-o râpă de pompierii voluntari din Cugir Ieri după-amiază, o misiune mai puțin obișnuită, dar contracronometru, a pus la încercare abilitățile și ingeniozitatea echipei SVSU Cugir. Joi, 28 mai 2026, în jurul orei 17:00, în localitatea Vinerea, pe strada Șantierului, zona „Sub Coastă”, la groapa de nisip, patru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Condamnări pentru fraudă cu fonduri europene: Închisoare cu suspendare și amenzi penale. Decizie la Tribunalul Alba
Condamnări pentru fraudă cu fonduri europene: Închisoare cu suspendare și amenzi penale. Decizie la Tribunalul Alba Un dosar amplu privind...
România, într-o ,,recesiune extrem de dură”, aproape de stagflație. Economist: „Este cel mai prost scenariu în care se putea afla țara. 75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului”
România, într-o ,,recesiune extrem de dură”, aproape de stagflație. Economist: „Este cel mai prost scenariu în care se putea afla...
Știrea Zilei
VIDEO | Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, prestație impresionantă în finala „Românii au talent” 2026: Dans popular combinat cu street dance
Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, prestație impresionantă în finala „Românii au talent” 2026:...
Răfuială violentă între două familii din Munții Apuseni: Pietre, bâte și copii implicați. Patru persoane și-au aflat pedepsele la Judecătoria Câmpeni
Răfuială violentă între două familii din Munții Apuseni: Pietre, bâte și copii implicați. Patru persoane și-au aflat pedepsele la Judecătoria...
Curier Județean
30 mai 2026 | La Băile Sărate Ocna Mureș SE DESCHID piscinele exterioare în noul sezon estival
La Băile Sărate Ocna Mureș SE DESCHID piscinele exterioare în noul sezon estival De sîmbătă, 30 mai 2026, se deschid...
Prezența unui URS, semnalată în comuna Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată în comuna Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna Săsciori a...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...