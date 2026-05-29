VIDEO | Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, prestație impresionantă în finala „Românii au talent” 2026: Dans popular combinat cu street dance

Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, prestație impresionantă în finala „Românii au talent” 2026: Dans popular combinat cu street dance

Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, au avut o prestație impresionantă în finala „Românii au talent" 2026, în seara zilei de vineri, 29 mai 2026.

Eric și Eduard au deschis finala și… drumul spre inimile juraților și publicului celebrului show TV cu un moment de dans popular combinat cu street dance.

„Eric și Eduard Radu au deschis spectacolul live cu un număr senzațional! Reacția juriului: ”Respirați farmec, vă ador!””, a sunat consemnarea de pe pagina de pe rețelele sociale a emisiunii.

În joc este premiul cel mare de 120.000 de euro.

Cei doi frați cu origini în comuna Șpring, din județul Alba, au impresionat publicul și juriul emisiunii în aparițiile anterioare prin momente autentice de dans popular. Cei doi copii, în vârstă de 7 și 3 ani, provin dintr-o familie pasionată de folclor, părinții lor fiind instructori de dans popular și promotori ai tradițiilor din Alba și Sibiu.

Eric și Eduard repetă zilnic, iar pentru ei dansul nu este doar disciplină artistică, ci și o formă de joacă și bucurie. Comunitatea din comuna Șpring, dar și cea din Sibiu, precum și și ansamblurile folclorice din zonă le-au transmis numeroase mesaje de susținere înaintea semifinalei din mai 2026.

Parcursul lor la concurs a fost remarcat și de presa națională, care a descris momentul drept unul dintre cele mai simpatice și autentice din sezon. Jurații au apreciat nu doar tehnica dansului, ci și naturalețea și legătura specială dintre cei doi frați.

