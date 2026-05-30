A vrut să cumpere un motostivuitor electric și a luat țeapă. Cum a rămas un sebeșan de 67 de ani fără 4.500 de euro
Un bărbat de 67 de ani, din Sebeș, a rămas fără 4.500 de euro după ce a vrut să cumpere un motostivuitor electric, dar a luat în schimb țeapă de la un necunoscut.
Potrivit IPJ Alba, la data de 29 mai 2026, în jurul orei 18.45, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 67 de ani, din municipiul Sebeș, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni.
Bărbatul, în vârstă de 67 de ani, ar fi purtat mai multe discuții, în cursul lunii mai, cu o persoană necunoscută, prin intermediul unei aplicații de mesagerie, cu scopul de a achiziționa un motostivuitor electric.
În urma discuțiilor purtate, bărbatul, în vârstă de 67 de ani, ar fi efectuat două tranzacții bancare, în valoare de 4.532 de euro, însă, la scurt timp, bărbatul a realizat că a fost victima unei infracțiuni, întrucât vânzătorul a refuzat să îi mai ofere date privind starea comenzii.
Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune, în vederea recuperării prejudiciului și identificării autorului.
Nu purtați discuții cu persoane pe care nu le cunoașteți și nu le oferiți acestora date personale! De asemenea, atragem atenția din nou cu privire la riscurile asociate tranzacțiilor realizate la solicitard
